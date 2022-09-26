الاحتلال يعتدي على المقدسيين في سلوان

اقتحمت أعداد كبيرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، بلدات وأحياء فلسطينية في القدس، واعتدت على المقدسيين في سلوان واعتقلت شبان من بلدة الطور والبلدة القديمة في المدينة المحتلة.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن شبان مقدسيين ملثمين استهدفوا عناصر شرطة الاحتلال، بالزجاجات الحارقة والألعاب النارية والمفرقعات والحجارة في عدة نقاط للمواجهة اندلعت شرقي القدس المحتلة.

وزعمت شرطة الاحتلال في المدينة أن عناصر الشرطة و"حرس الحدود" يعملون على "تفريق الاضطرابات وصد مثيري الشغب"، في حين أظهرت مقاطع مصورة اعتداءات عنيفة من قبل قوات الاحتلال على المقدسيين.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة شبان من الطور، خلال مواجهات اندلعت في البلدة عقب اقتحامها بالتزامن مع وقفة نظمت للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد محمد أبو جمعة.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت كذلك، خلال ساعات المساء، الشاب أيمن غوشة، بعد توقيفه عند "باب المطهرة" في البلدة القديمة.

وفي وقت سابق، الإثنين، أصيب خمسة مرابطين في المسجد الأقصى من جراء اعتداء قوات الاحتلال التي اعتقلت 10 آخرين، خلال توفير الحماية لمئات المستوطنين أثناء اقتحامهم لساحات المسجد الأقصى.

وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 335 مستوطنا اقتحموا ساحات الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في ساحات المسجد، كما قاموا بالنفخ في البوق عند باب القطّانين.

وكانت قوات الاحتلال قد حاصرت المسجد الأقصى وكثفت من انتشارها العسكري داخل باحاته، وحولت البلدة القديمة إلى ما يشبه الثكنة العسكرية.

واعتلى جنود الاحتلال سطح المصلى القبلي بالمسجد، كما أطلقوا طائرة تصوير في سماء المسجد لمراقبة حركة المصلين والمرابطين.

وفرضت شرطة الاحتلال قيودا مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضهم عند بواباته الخارجية، ومنعت منذ ساعات الفجر دخول الفلسطينيين دون سن الأربعين إلى المسجد.