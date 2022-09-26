العثور على جثة محروقة في قلقيلية

عثرت صباح اليوم الإثنين، على جثة محترقة لشاب بعد أن قتل برصاص مجهولين في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، بحسب ما أفادت الشرطة الفلسطينية.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الحدث وقع على طريق حجة كفر لاقف، شمال قلقيلية، حيث وصلت قوة من الشرطة للمكان وفتحت تحقيقا بالحادثة.

وذكر الناطق باسم الشرطة لؤي ارزيقات، إن النيابة العامة باشرت إجراءاتها التحقيقية، فيما باشرت الشرطة البحث والتحري في ملابسات الحادثة.

وقال ارزيقات، في بيان له، إن بلاغا وصل للشرطة يفيد بسماع إطلاق نار في منطقة جبلية بين بلدتي كفر لاقف وحجة شمال المحافظة، وعلى الفور تحركت قوة من مركز شرطة كفر زيباد إلى المكان، حيث تم العثور على جثة محترقة لشاب بالعشرينيات من العمر وعليها آثار تعذيب وإصابات بالرصاص.

وعلى الفور تحركت قوة من الشرطة والنيابة العامة والطب الشرعي للمكان، حيث باشرت النيابة العامة وفريق الأدلة الجنائية إجراءات الكشف والمعاينة على الجثة ومكان العثور عليها.

وأشار ارزيقات إلى أن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على الجثة وإحالتها إلى معهد الطب الشرعي للوقوف على الأسباب المباشرة للوفاة.