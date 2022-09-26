  2. فلسطينيات
  3. أخبار

العثور على جثة محروقة في قلقيلية

تاريخ النشر: 26/09/2022 - 09:41

العثور على جثة محروقة في قلقيلية
(توضيحية- وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

عثرت صباح اليوم الإثنين، على جثة محترقة لشاب بعد أن قتل برصاص مجهولين في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، بحسب ما أفادت الشرطة الفلسطينية.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الحدث وقع على طريق حجة كفر لاقف، شمال قلقيلية، حيث وصلت قوة من الشرطة للمكان وفتحت تحقيقا بالحادثة.

وذكر الناطق باسم الشرطة لؤي ارزيقات، إن النيابة العامة باشرت إجراءاتها التحقيقية، فيما باشرت الشرطة البحث والتحري في ملابسات الحادثة.

وقال ارزيقات، في بيان له، إن بلاغا وصل للشرطة يفيد بسماع إطلاق نار في منطقة جبلية بين بلدتي كفر لاقف وحجة شمال المحافظة، وعلى الفور تحركت قوة من مركز شرطة كفر زيباد إلى المكان، حيث تم العثور على جثة محترقة لشاب بالعشرينيات من العمر وعليها آثار تعذيب وإصابات بالرصاص.

وعلى الفور تحركت قوة من الشرطة والنيابة العامة والطب الشرعي للمكان، حيث باشرت النيابة العامة وفريق الأدلة الجنائية إجراءات الكشف والمعاينة على الجثة ومكان العثور عليها.

وأشار ارزيقات إلى أن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على الجثة وإحالتها إلى معهد الطب الشرعي للوقوف على الأسباب المباشرة للوفاة.

بودكاست عرب 48

#جثة
#جريمة إطلاق نار
#جريمة قتل
#قلقيلية
#الشرطة الفلسطينية

حوارات

حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني
حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني

2022-09-24

حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست
حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست

2022-09-17

حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 
حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 

2022-09-10

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاحتلال يحاصر الأقصى: اعتقالات وإصابات والقدس ثكنة عسكرية
الاحتلال يحاصر الأقصى: اعتقالات وإصابات والقدس ثكنة عسكرية

2022-09-26

إعدام الشهيد أبو كافية: العائلة تفنّد رواية الاحتلال
إعدام الشهيد أبو كافية: العائلة تفنّد رواية الاحتلال

2022-09-25

القدس: مواجهات مع الاحتلال في سلوان والطور وجبل المكبر
القدس: مواجهات مع الاحتلال في سلوان والطور وجبل المكبر

2022-09-25

الأكثر قراءة

شهيد وإصابات باشتباك مع الاحتلال في نابلس

شهيد وإصابات باشتباك مع الاحتلال في نابلس

2022-09-25
استطلاع: تراجع تأييد العرب واليهود في إسرائيل لحل الدولتين

استطلاع: تراجع تأييد العرب واليهود في إسرائيل لحل الدولتين

2022-09-25
إحصائيات: أغلبية اليهود في العالم ليسوا إسرائيليين

إحصائيات: أغلبية اليهود في العالم ليسوا إسرائيليين

2022-09-25
اتهام ستة شبان من الطيبة بتهم أمنية على خلفية هبة الكرامة

اتهام ستة شبان من الطيبة بتهم أمنية على خلفية هبة الكرامة

2022-09-25
مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى ودعوات للحشد بالقدس

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى ودعوات للحشد بالقدس

2022-09-25