مستوطنون يقتحمون الأقصى وتقييدات على الفلسطينيين

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى، من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي واصلت فرض تقييدات مشددة على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى منذ الصباح، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وأوضحت أن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في الأقصى، وخاصة في منطقة باب الرحمة، وقبالة قبة الصخرة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وفرضت شرطة الاحتلال قيودا على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل للأقصى، واحتجزت هويات البعض عند بواباته الخارجية.

وابتداء من اليوم وحتى الأربعاء المقبل ستركز "منظمات الهيكل" المزعوم خلالها على اقتحام الأقصى بالثياب الكهنوتية البيضاء، وأداء الطقوس الجماعية في المسجد، بحجة "أيام التوبة" التوراتية.

ويعد اليوم أهم "أيام التوبة الوسطية" ويسمى بـ"صوم جداليا"، ويحيي فيه اليهود ذكرى سقوط "مملكة يهودا" وفق الرواية التوراتية.

ومنذ مطلع الأسبوع الحالي ومع بدء الأعياد اليهودية، شهد المسجد الأقصى تصعيدا في اقتحامات وانتهاكات المستوطنين وشرطة الاحتلال لحرمة المسجد، بعدما حولته والقدس القديمة إلى ثكنة عسكرية، ومنعت الفلسطينيين دون الـ40 عامًا من الدخول إليه، تزامنًا مع اقتحامات المستوطنين، بمناسبة "رأس السنة العبرية".

وحولت شرطة الاحتلال مدينة القدس وبلدتها القديمة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت الآلاف من عناصرها وقواتها وحرس الحدود في شوارع وطرقات المدينة، ونصبت الحواجز العسكرية والمتاريس.

وتصاعدت الدعوات المقدسية والفلسطينية إلى ضرورة الحشد للقدس والرباط الدائم في الأقصى لإحباط مخططات الاحتلال ومستوطنيه.

ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيا ومكانيا.