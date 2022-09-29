الاحتلال يهدم منزلين ومنشأة زراعية قرب بيت لحم

أقدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، على هدم منزلين قيد الإنشاء ومنشأه زراعية قرب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.

وهدمت الجرافات بحراسة قوات الاحتلال منزلا ومنشأة زراعية في أرطاس، وهدمت آخر في بلدة الخضر، بذريعة البناء بدون ترخيص.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة "برك سليمان" وتمركزت عند البركة الثالثة، وهدمت منزلا مكونا من طابقين وتبلغ مساحته 220 مترا مربعا، يعود للمواطن إسماعيل عوض صلاح، بحجة عدم الترخيص.

وقال مالك المنزل، إن قوات الاحتلال لم تخطر بهدم المنزل، وإنه كان يستعد للانتقال إليه.

وكانت قوات الاحتلال، قد استولت الأسبوع الماضي، على معدات للبناء من منزل المواطن صلاح.

وفي السياق ذاته، هدمت قوات الاحتلال، غرفة زراعية في أرطاس تعود للمواطن باسل اللحام، بحجة عدم الترخيص.

وأفاد رئيس مجلس قروي أرطاس لطفي أسعد، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "عطان" قرب برك سليمان وهدمت الغرفة الزراعية.

وأشار إلى أن المنطقة الشمالية الغربية للبلدة المحاذية لمستوطنة "إفرات" تتعرض منذ فترة الى هجمة احتلالية تمثل بهدم منازل وغرف زراعية واقتلاع أشجار.

كما أخطرت قوات الاحتلال بوقف البناء في غرفة زراعية تعود إلى صلاح يوسف أبو لين في المنطقة ذاتها.