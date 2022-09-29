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العثور على جثة رجل قرب رام الله

تاريخ النشر: 29/09/2022 - 10:22

العثور على جثة رجل قرب رام الله
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

عثرت الشرطة الفلسطينية صباح اليوم الخميس، على جثة رجل في الخمسينيات من عمره بالقرب من رام الله بالضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن النيابة العامة والشرطة باشرتا إجراءاتهما القانونية بواقعة وفاة مواطن في محافظة رام الله.

وعثر على جثة المواطن (52 عاما) بين بلدتي صفا ودير ابزيع، غرب رام الله.

وأضاف ارزيقات أن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على الجثمان لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة أصولا.

يشار إلى أنه يلاحظ في الفترة الأخيرة الارتفاع في الملفات والحوادث الجنائية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تتعلق بجرائم عنف، وجرائم قتل، وحوادث سرقة، وسطو.

صباح الإثنين الماضي، عثرت على جثة محترقة لشاب بعد أن قتل برصاص مجهولين في مدينة قلقيلية، بحسب ما أفادت الشرطة الفلسطينية.

كما قتل شاب يبلغ من العمر 30 عاما، وأُصيب آخر بجراح خطيرة، إثر شجار نشب في بلدة بيت سوريك.

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#رام الله
#الشرطة الفلسطينية
#جثة
#العنف والجريمة

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