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نابلس: قتيل وإصابات في شجار عائلي بمخيم بلاطة

تاريخ النشر: 30/09/2022 - 20:40

نابلس: قتيل وإصابات في شجار عائلي بمخيم بلاطة
الضحية وسيم الشافعي
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

قتل الشاب وسيم أحمد الشافعي، في الثلاثينيات من عمره، وأصيب 6 أشخاص آخرين إثر شجار عائلي نشب في مخيم بلاطة بنابلس، مساء اليوم الجمعة.

وأحيل المصابون إلى المستشفيات لتلقي العلاج، إذ لم تعرف حالتهم بعد من جراء الشجار الذي تخلله إضرام النار في ممتلكات.

وأفاد المتحدث بلسان الشرطة، لؤي ارزيقات، بأن "مواطنا (33 عاما) قتل وأصيب 6 آخرون في شجار عائلي وقع بمخيم بلاطة".

وأشار إلى أن الشرطة والأجهزة الأمنية توجهت إلى المكان.

هذا، ولم تعرف خلفية الشجار بعد ولم يبلغ عن اعتقال أي شخص.

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#مخيم بلاطة
#وسيم الشافعي
#شجار عائلي
#نابلس

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