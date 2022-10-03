إصابات برصاص الاحتلال في الضفة

أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين بجراح متفاوتة والعشرات بحالات اختناق، مساء اليوم، الإثنين، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، وسط الضفة الغربية.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن طواقم الإسعاف "تعاملت مع 3 مصابين بالرصاص الحي والعشرات بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع على مدخل مدينتي رام الله والبيرة".

وأضافت الماصدر أنه "تم نقل المصابين بالرصاص الحي للعلاج في المستشفى".

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت على مدخل مدينتي رام الله والبيرة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، استخدم خلالها الأخير الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

بدورهم، رشقوا الشبان قوات الاحتلال الإسرائيلية بالحجارة، وأشعلوا النار في إطارات مطاطية.

ومنذ مطلع العام الجاري، تشهد الضفة الغربية توترا من جراء تنفيذ قوات الاحتلال عمليات اقتحام ليلية واسعة لعدد من المدن لاعتقال فلسطينيين.

وفجر الإثنين، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية (جهة تواصل رسمية مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي) أبلغتها "باستشهاد مواطنَين اثنين، عقب إطلاق الاحتلال النار عليهما، قرب مخيم الجلزون (شمالي رام الله).

وعلم أن الشهيدين هما خالد عنبر الدباس وباسل البسبوس، فيما أصيب شاب ثالث بجراح متوسطة، برصاص قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم الجلزون قضاء رام الله بالضفة الغربية المحتلة، لتنفيذ اعتقالات.

وشهدت مدينة رام الله شمالي الضفة الغربية في فلسطين، إضرابا شاملا في عموم المدينة، وذلك استجابة لدعوة موجهة من قبل حركة فتح إقليم رام الله والبيرة، والتي أعلنت الحداد العام والاضراب الشامل في محافظة رام اللة والبيرة وفاء لدماء الشهداء وغضبًا على استمرار الإعدامات الميدانية.

كما دعت الحركة في بيان صدر عنها، "الشعب في كافة محافظات الوطن إلى التصدي لجيش الاحتلال والمستوطنين والخروج بمسيرات غضب إلى نقاط التماس ردًا على استهانة جيش الاحتلال بالدم الفلسطيني والاستمرار بانتهاكاته ضد أبناء الشعب الفلسطيني".

وتابع البيان: "مسلسل الإعدامات الميدانية يتواصل في مختلف المحافظات الفلسطينية حيث أصبح الدم الفلسطيني مستباحًا لجيش الاحتلال الذي نفذ فجر هذا اليوم مجزرة جديدة بحق ثلاثة من أبناء شعبنا، حيث تم إطلاق الرصاص على مركبتهم مما أدى إلى استشهاد شابين من مخيم الجلزون، وإصابة شاب آخر من بلدة بير زيت بجراح خطيرة".

وفجر اليوم، الإثنين، استهدف شبان الحاجز العسكري لقوات الاحتلال المقام على أراضي بلدة بيت فوريك قضاء نابلس، في عملية إطلاق نار هي الرابعة التي تسجل خلال أقل 24 ساعة، وتستهدف قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

ونفذ مسلحون فلسطينيون 11 عملية إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال والمستوطنين، إلى جانب عملية طعن، خلال الـ48 ساعة الماضية، وفق تقرير نشره مركز المعلومات الفلسطيني "معطى".

وأفاد التقرير بأن العمليات أوقعت 5 إصابات في صفوف المستوطنين وجنود الاحتلال. منوها إلى أن إحدى الإصابات كانت لمجندة إسرائيلية في عملية طعن نفذتها فتاة من نابلس، أثناء زيارة شقيقها في سجن رامون.

وأشار إلى أن المسلحين في نابلس نفذوا 5 عمليات إطلاق نار، استهدفت سيارات مستوطنين بالقرب من مستوطنة "آلون موريه" ودوار سالم وجبل جرزيم وحاجز حوارة ومستوطنة إيتمار.

وذكر أن عمليات نابلس أسفرت عن إصابة مستوطن وجندي إسرائيلي، وأوقعت أضرارا في مركبات المستوطنين.