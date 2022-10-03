الاحتلال يهدم منزلا ومخزنين في مسافر يطا

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلا قيد الإنشاء ومخزنين، في مسافر يطا قضاء الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، بأن آليات الاحتلال هدمت منزلا ومخزنين من الباطون على مساحة 150 مترا مربعا في منطقة الرفاعية بمسافر يطا، تعود ملكيتها لمحمود محمد جبر العمور.

يأتي ذلك، فيما أخطرت سلطات الاحتلال، أمس الأحد، بوقف البناء والعمل في 8 مباني فلسطينية قرب يطا.

وقال منسق لجنة الحماية والصمود في مسافر يطا فؤاد العمور، إن الاحتلال أخطر بوقف العمل في 8 مباني قيد الإنشاء في قريتي "الديرات وارفاعية" شرق يطا، بحجة البناء دون ترخيص.

وأشار العمور إلى أن الاحتلال سلم كلاً من فايز وحمزة محمد العدرة، وسامي وبشير سامي العدرة، إخطارات بوقف العمل في مساكن لهم في القريتين.

وتحظر سلطات الاحتلال في الضفة الغربية البناء أو استصلاح الأراضي للفلسطينيين بدون الحصول على تراخيص، التي يعد من شبه المستحيل الحصول عليها.