  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الاحتلال يهدم منزلا ومخزنين في مسافر يطا

تاريخ النشر: 03/10/2022 - 10:35

الاحتلال يهدم منزلا ومخزنين في مسافر يطا
تصاعد وتيرة الهدم بالضفة والقدس (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلا قيد الإنشاء ومخزنين، في مسافر يطا قضاء الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، بأن آليات الاحتلال هدمت منزلا ومخزنين من الباطون على مساحة 150 مترا مربعا في منطقة الرفاعية بمسافر يطا، تعود ملكيتها لمحمود محمد جبر العمور.

يأتي ذلك، فيما أخطرت سلطات الاحتلال، أمس الأحد، بوقف البناء والعمل في 8 مباني فلسطينية قرب يطا.

وقال منسق لجنة الحماية والصمود في مسافر يطا فؤاد العمور، إن الاحتلال أخطر بوقف العمل في 8 مباني قيد الإنشاء في قريتي "الديرات وارفاعية" شرق يطا، بحجة البناء دون ترخيص.

وأشار العمور إلى أن الاحتلال سلم كلاً من فايز وحمزة محمد العدرة، وسامي وبشير سامي العدرة، إخطارات بوقف العمل في مساكن لهم في القريتين.

وتحظر سلطات الاحتلال في الضفة الغربية البناء أو استصلاح الأراضي للفلسطينيين بدون الحصول على تراخيص، التي يعد من شبه المستحيل الحصول عليها.

بودكاست عرب 48

#الخليل
#مسافر يطا
#هدم
#إخطارات
#الاحتلال

حوارات

حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع
حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع

2022-10-01

حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني
حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني

2022-09-24

حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست
حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست

2022-09-17

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاحتلال يلغي زيارات أهالي الأسرى و30 معتقلا يواصلون الإضراب
الاحتلال يلغي زيارات أهالي الأسرى و30 معتقلا يواصلون الإضراب

2022-10-03

10 إصابات بينها خطيرة بحريق منزل في بيت صفافا
10 إصابات بينها خطيرة بحريق منزل في بيت صفافا

2022-10-03

شهيدان وجريح برصاص الاحتلال بمخيم الجلزون
شهيدان وجريح برصاص الاحتلال بمخيم الجلزون

2022-10-03

الأكثر قراءة

خطورة تصريحات منصور عباس...

خطورة تصريحات منصور عباس...

2022-10-02
اعتقال 6 شبان من الناصرة بزعم الانتماء لـ

اعتقال 6 شبان من الناصرة بزعم الانتماء لـ"داعش"

2022-10-02
يدلين يلمح إلى اتفاق ترسيم حدود بحرية غير مباشر

يدلين يلمح إلى اتفاق ترسيم حدود بحرية غير مباشر

2022-10-02
سيناتور رفيع يحذر نتنياهو من ضم بن غفير لحكومة برئاسته

سيناتور رفيع يحذر نتنياهو من ضم بن غفير لحكومة برئاسته

2022-10-02
إندونيسيا: مقتل 174 شخصا في

إندونيسيا: مقتل 174 شخصا في "أعمال شغب" خلال مباراة كرة قدم

2022-10-02