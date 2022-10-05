الاحتلال يستهدف المزارعين والصيادين بغزة

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المزارعين الفلسطينيين والصيادين شمالي قطاع غزة وفي عرض البحر، دون أن يسجل وقوع إصابات بشرية، حيث بلغ عن أضرار بالممتلكات.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المزارعين الفلسطينيين الذين كانون يعملون في منطقة "بورة أبو سمرة" شمالي غربي بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

كما فتحت زوارق الاحتلال الحربية نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين، في عرض بحر منطقة السودانية في بلدة بيت لاهيا.

وتنفذ قوات الاحتلال، بشكل متكرر، أعمال تجريف قرب المناطق الحدودية لقطاع غزة، وتتعمد استهداف المزارعين والصيادين ورعاة الأغنام، في خطوات متسلسلة لتضييق الحصار على أهالي القطاع.

وتتعمد بحرية الاحتلال، يوميا، إطلاق النار والغاز السام المسيل للدموع، وتفتح خراطيم المياه، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين العاملة في بحر قطاع غزة، في خطوة لحرمانهم من قوتهم، وتضييق الحصار عليهم.

مواجهات مع الاحتلال في سلفيت

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، خلال سلبه جرافة أثناء عملها في أرض زراعية في بلده قراوة بني حسان، قضاء سلفيت.

وسلبت قوات الاحتلال الجرافة أثناء العمل باستصلاح أرض، بدعوى أن المنطقة مصنفة "ج"، ولا يسمح العمل بها.

ونقلت قوات الاحتلال الجرافة إلى جهة غير معلومة، وطلب بعدم الوقوف بالمنطقة مرة أخرى.

وتنفذ قوات الاحتلال اعتداءات يومية ضد الفلسطينيين في مختلف مدن الضفة الغربية، في محاولة لإحكام السيطرة على الأراضي الفلسطينية من خلال سياسة المصادرة والهدم والاستيلاء وسرقة ممتلكات المواطنين.

وبلغت انتهاكات الاحتلال خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي 2587 انتهاكا، بحسب تقرير لمركز المعلومات الفلسطيني "معطى".