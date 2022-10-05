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جامعة بيرزيت: نقابة الموظّفين تعلّق إجراءاتها وإعلان استئناف التدريس

تاريخ النشر: 05/10/2022 - 20:27

جامعة بيرزيت: نقابة الموظّفين تعلّق إجراءاتها وإعلان استئناف التدريس
أحد مداخل جامعة بيرزيت (صفحة الجامعة في "فيسبوك")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت جامعة بيرزيت، مساء اليوم الأربعاء، استئناف التدريس للدورة الصيفية، بعد أن كان التعليم في الجامعة معلّقًا، بسبب "أزمة عمل" بين هيئة أساتذة وموظّفي الجامعة، وبين إدارتها، في خطوة جاءت بعد إعلان النقابة، تعليق إجراءاتها لاستكمال الفصل الصيفي، وذلك بعد نحو شهر ونصف من النزاع النقابي مع الإدارة.

جاء ذلك بحسب ما أعلنت الجامعة في منشور عبر صفحتها في "فيسبوك"، مساء اليوم.

وقالت الجامعة إن مجلسها "يعلن استئناف التدريس للدورة الصيفية ابتداء من يوم الإثنين الموافق 10/10/2022".

وأضافت في المنشور ذاته: "على أن تبدأ الامتحانات النهائية بتاريخ 15/10/2022 وتنتهي بتاريخ 22/10/2022".

وأوضحت أنه "سيتم الإعلان عن التقويم الأكاديمي المعدل للعام 2022-2023، خلال الأيام القادمة"، بدون تحديد موعد محدّد.

من جانبها، شددت النقابة في تعميم أرسلته اليوم إلى الهيئة العامة، على أن هذا التعليق يأتي مع استمرار النضال النقابي والنزاع القائم واللجوء لإجراءات نقابية متعددة قادرة على استمرار النضال من أجل الحقوق بأدنى درجات المس بالطلبة.

وأعلنت نقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت نزاع العمل مع مجلس الجامعة في 21 حزيران/ يونيو الماضي، وتلت ذلك سلسلة إجراءات احتجاجية جزئية، كتعليق العمل والوقفات الاحتجاجية، وقررت النقابة بدء الإضراب المفتوح عن العمل مع عدم التوجه إلى الجامعة في 24 آب/ أغسطس الماضي، احتجاجا على "عدم استجابة" مجلس الجامعة لعدة مطالب، في مقدمتها تطبيق "اتفاق الكادر" لعام 2016، بإضافة ما نسبته 15% على الراتب الأساسي وليس كمبلغ مقطوع كما هو الحال الآن، الأمر الذي يحرم العاملين من الحقوق المترتبة على الاتفاق بما فيها تلك المرتبطة بزيادة الراتب التقاعدي.

وفي 19 أيلول/ سبتمبر الماضي، قررت الهيئة الإدارية للنقابة المكونة من 9 من أساتذة وموظفي الجامعة، خوض إضراب مفتوح عن الطعام، سعيا لتحقيق المطالب، وانضم لهم تباعا 4 من أعضاء الهيئة العامة للنقابة.

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#جامعة بيرزيت
#استئناف التدريس
#الدورة الصيفية
#التعليم في الجامعة

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