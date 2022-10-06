اقتحامات للأقصى واعتقالات بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات في مناطقة مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين تخللها اعتقال عددا من الفلسطينيين، في وقت واصلت جماعات المستوطنين اقتحام ساحات المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال شنت مداهمات بالضفة تخللها اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات، فيما اعتقلت القوات عددا من الشبان.

واعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الخميس، ثمانية فلسطينيين من القدس والخليل.

واندلعت مواجهات في بلدة بيت دقو قضاء القدس، تخللها إطلاق نار وقنابل الغاز، وانتهت باعتقال 3 فلسطينيين، وهم ناجي بسام داود ومحمد شفيق مرار، ومحمد مصطفى داود.

واعتقلت قوات الاحتلال عيسى الخطيب ومحمد حسن الخطيب من بلدة حزما، ومحمد محمود حمدان من عناتا.

من محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الفتيين باسل عبد المنعم جرادات، وإيهاب عيسى جرادات عقب اقتحام منزليهما في بلدة سعير.

وفي القدس، اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وقام المستوطنون بجولات استفزازية في سباحات المسجد الأقصى، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من الساحات وقبالة مصلى "باب الرحمة" وقبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وشددت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب الأقصى من إجراءاتها وتضييقاتها على المصلين الوافدين للمسجد، واحتجزت هويات بعضهم عند البوابات الخارجية.

إلى ذلك، اندلعت في ساعات متأخرة من الليل مواجهات مع قوات الاحتلال، قرب دوار المنارة في مدينة الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي اقتحمت منطقة باب الزاوية ودوار المنارة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب الفلسطينيين.

وبلغت انتهاكات الاحتلال خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، 2587 انتهاكا، توزعت بين اعتقالات وهدم، وملاحقة، بحسب تقرير لمركز المعلومات الفلسطيني "معطى".