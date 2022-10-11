اقتحامات جماعية للأقصى واعتقالات بالضفة والقدس

اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح اليوم الثلاثاء ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي شنت حملة اعتقالات بمناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت صباح اليوم الثلاثاء، 6 فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

ففي محافظة نابلس اعتقلت قوات الاحتلال، أسيد معلا من بلدة بيتا، وأحمد عادل القنّي من كفر قليل، بالإضافة لعامر خريوش من المدينة.

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى في ثاني أيام عيد العرش#المسجد_الأقصى pic.twitter.com/YO7tZXyhsI — موقع عرب 48 (@arab48website) October 11, 2022

واعتقلت قوات الاحتلال أيمن سرندح من القدس، وعماد صدقة من عنزا قرب جنين.

وشملت الاعتقالات الأسير المحرر عدي محمد زواهرة، من بيت تعمر قضاء بيت لحم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عامر حمايل من بلدة بيتا، وجمال وخالد التميمي من بلدة عناتا.

اقتحامات جماعية للأقصى

وفي القدس، أفادت دائرة الأوقاف بأن عشرات المستوطنين اقتحموا صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية وسط دعوات لتكثيف الاقتحامات خلال الساعات والأيام المقبلة بمناسبة ما يسمى "عيد العرش".

وسبق ذلك أن اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، ساحات الحرم لتأمين اقتحامات المستوطنين، حيث قامت بإبعاد الفلسطينيين عن مسار الاقتحامات ومنعتهم من التنقل في ساحات الحرم.

واحتشد العشرات من الفلسطينيين داخل الأقصى، حيث صدحوا بالتكبيرات، وسط محاولات للتشويش على اقتحامات المستوطنين.

وعززت شرطة الاحتلال من انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، وتم التدقيق في البطاقات الشخصية والتضييق على الوافدين إلى المسجد.

دعوت فلسطينية للحشد للقدس والأقصى

وواصل المئات من القدس والداخل أبواب المسجد الأقصى عند صلاة الفجر، لكن شرطة الاحتلال منعت دخولهم وأخرجتهم بالقوة من أبواب البلدة القديمة، كما منعت شرطة الاحتلال أيضا، من هم دون سن الأربعين من دخول المسجد الأقصى.

وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة داخل القدس القديمة منذ ساعات الفجر الأولى تمهيدا لتأمين اقتحامات المستوطنين، واعتدت على المواطنين الذين حاولوا الوصول للأقصى، ومنعت من الشبان من دخول المسجد لصلاة الفجر.

وأطلقت فصائل وقوى وفعاليات مختلفة خلال الأيام الأخيرة دعوات للاحتشاد في القدس والأقصى والرباط في داخله، تزامنا مع دعوات للمستوطنين للمشاركة في الاقتحامات.