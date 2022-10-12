مستوطنون يعتدون على طبيب ومرضى بالضفة

اعتدى مستوطنون صباح اليوم الأربعاء على طبيب في طولكرم، ومركبة طبية تابعة لمستشفى النجاح الجامعة في نابلس.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بإصابة طبيب إثر اعتداء مجموعة من المستوطنين عليه عند مفرق بيت ليد شرق طولكرم، ونقل لمستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم.

وأشارت الوزارة إلى أن الفحص الأولي الذي خضع له الطبيب في المستشفى أظهر إصابته برضوض شديدة في الصدر والأنف والبطن.

وفي نابلس، اعتدى مستوطنون على مركبة تنقل مرضى غسيل كلى تابعة لجامعة النجاح أثناء مرورها من حاجز حوارة.

وقالت مصادر محلية، إن المركبة تعرضت لأضرار في الهيكل الخارجي، دون إصابة أي من المرضى، وغالبيتهم من قرى جنوب نابلس.

وزيرة الصحة تستنكر اعتداء المستوطنين على الطبيب عاصف القدومي بطولكرم

استنكرت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، اعتداء المستوطنين على الطبيب عاصف القدومي قرب مفترق بيت ليد شرق طولكرم، أثناء توجهه إلى العمل في مستشفى جنين الحكومي.

وأضافت وزيرة الصحة في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذه الجريمة البشعة تضاف إلى سجل إجرام الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين والذي لم يجد من يسائله عنها دوليا، ما زاد من وتيرة الاعتداءات والانتهاكات.

وطالبت الوزيرة الكيلة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية للتدخل لوقف انتهاكات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي لم تستثني مستشفى أو سيارة إسعاف أو كادراً طبياً.

وتعرض الطبيب القدومي لجروح ورضوض في الأنف والصدر والبطن نتيجة اعتداء عدد من المستوطنين عليه، صباح اليوم، وأدخل إلى مستشفى طولكرم الحكومي لتلقي العلاج اللازم.

من جهته، اطمأن وكيل وزارة الصحة د. وائل الشيخ، على صحة الطبيب القدومي، مؤكدا أن همة الطبيب الفلسطيني والكادر الصحي والطبي لن تهزها أو تؤثر عليها اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه.

يذكر أن قوات الاحتلال، أغلقت صباح اليوم عددا من مداخل مدينة نابلس وقراها، بدعوى تشديد الخناق عقب عملية فدائية نفذها مقاومون، قرب قرية دير شرف غرب نابلس، التي أسفرت عن مقتل جندي.

وخلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، بلغ إجمالي انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه 2587 انتهاكا بالضفة والقدس، وفق تقرير فلسطيني.