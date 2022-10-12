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مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتدي على حراسة

تاريخ النشر: 12/10/2022 - 09:02

مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتدي على حراسة
اقتحامات جماعية للأقصى (gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

اقتحمت مجموعات من المستوطنين ساحات المسجد الأقصى صباح اليوم الأربعاء، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال التي قامت بالاعتداء على مجموعة من حراس المسجد وأبعدتهم عن مسار اقتحامات المستوطنين.

واعتدت قوات خاصة تابعة لشرطة الاحتلال على حراس المسجد الأقصى، واعتقلت اثنين من حراسه، حسب ما ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس.

وأفادت دائرة الأوقاف بأن جماعات المستوطنين اقتحمت صباح اليوم ساحات المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية، وسط دعوات لتكثيف الاقتحامات خلال الساعات والأيام المقبلة بمناسبة ما يسمى "عيد العرش"، وذلك لليوم الثالث على التوالي، علما أنه بالأمس اقتحم أكثر 1030 مستوطنا، ساحات الحرم القدسي الشريف.

واقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، المسجد الأقصى هذا الصباح، وانتشرت في ساحات الحرم لتأمين اقتحامات المستوطنين، حيث قامت بالاعتداء على الفلسطينيين وأبعدتهم عن مسار الاقتحامات.

كما اعتدت قوات الاحتلال على حراس المسجد، وأخرجت بعضهم خارجه، قبل أن تعتقل اثنين منهم وتقتادهم للتحقيق.

واحتشد العشرات من الفلسطينيين داخل الأقصى، حيث صدحوا بالتكبيرات، وسط محاولات للتشويش على اقتحامات المستوطنين.

وفرضت شرطة الاحتلال قيودا على دخول المصلين للمسجد، ومنعت من هم دون الـ 50 عاما من الدخول إليه، وأخرجت عدد من الشبان من المسجد، تزامنا مع الاقتحامات.

وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة داخل القدس القديمة منذ ساعات الفجر الأولى تمهيدا لتأمين اقتحامات المستوطنين واحتفالاتهم بـ"عيد العرش".

وأطلقت فصائل وقوى وفعاليات مختلفة خلال الأيام الأخيرة دعوات للاحتشاد بالقدس والأقصى والرباط في داخله، تزامنًا مع دعوات للمستوطنين للمشاركة بقوة في الاقتحامات.

بودكاست عرب 48

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