"الفصائل الفلسطينية تتفق على وثيقة الوفاق الوطني الجزائرية"

أعلن أمين عام حركة "المبادرة الفلسطينية"، مصطفى البرغوثي، مساء الأربعاء، أن الفصائل الفلسطينية اتفقت على وثيقة الوفاق الوطني الجزائرية. وقال البرغوثي، في بيان صحافي مقتضب، إن "الفصائل الفلسطينية أنهت حواراتها (في الجزائر) بنجاح واتفقت على وثيقة الوفاق الوطني الجزائرية".

وتتلخص البنود التسعة الواردة في مسودة الورقة الجزائرية للمصالحة في "اعتماد لغة جيدة للحوار، وتكريس مبدأ الشراكة السياسية، وتعزيز دور منظمة التحرير، وانتخاب المجلس الوطني وفق صيغة متفق عليها، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في جميع المناطق الفلسطينية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالشرعية الدولية".

كما تتضمن البنود "توحيد المؤسسات الوطنية، وتفعيل آلية عمل للأمناء العامين للفصائل لتسهيل عمل الحكومة، وأخيرا تشكيل فريق جزائري فلسطيني بمشاركة عربية للرقابة على تنفيذ الاتفاق".

وصباح الأربعاء، انطلقت في الجزائر الجولة الثانية والختامية من الحوار الفلسطيني الشامل الذي استمر ليومين، لبحث الورقة الجزائرية للمصالحة، بمشاركة 14 فصيلا فلسطينيا.

وذكر التلفزيون الجزائري الرسمي، أن "رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، حضر جانبا من أشغال مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية بقصر الأمم نادي الصنوبر (غرب العاصمة )" .

وأضاف أن "رئيس الجمهورية حيا كافة الفصائل الفلسطينية المشاركة في أشغال المؤتمر" . ولم يقدم المصدر تفاصيل أكثر حول هذه الزيارة للفصائل أو تصريحات لتبون بالمناسبة.

وتعد هذه المرة الأولى التي يصدر فيها خبر من جهة رسمية بالجزائر حول المؤتمر الذي انطلق الثلاثاء.

ومنذ صيف 2007، تعاني الساحة الفلسطينية من انقسام سياسي وجغرافي، حيث تسيطر حركة "حماس" على قطاع غزة، في حين تدار الضفة الغربية من جانب حكومة شكلتها حركة "فتح" بزعامة الرئيس محمود عباس.