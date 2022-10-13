مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعزز قواته بالقدس

اقتحم مستوطنون صباح اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي عززت من عناصرها في المدينة المحتلة التي تشهدها مواجهات شاملة، رفضا للحصار الذي يفرضه الاحتلال على مخيم شعفاط وبلدة عناتا منذ أيام.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية وسط دعوات لتكثيف الاقتحام بمناسبة ما يسمى "عيد العرش".

اقتحامات جماعية للأقصى

وأوضحت أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في ساحات الأقصى، وفي المنطقة الشرقية منه، وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وسبق ذلك، أن اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، ساحات المسجد لتأمين اقتحامات المستوطنين، فيما اقتحم عناصر من شرطة الاحتلال المصلى القبلي.

واحتشد العشرات من الفلسطينيين في ساحات الأقصى، حيث صدحوا بالتكبيرات، وسط محاولات للتشويش على اقتحامات المستوطنين.

وانتشرت قوات الاحتلال في المسجد الأقصى وعند أبوابه، وفي البلدة القديمة ونصبت الحواجز العسكرية، ودققت في هويات الفلسطينيين ومنعت من بعضهم من الدخول إلى المسجد.

وأطلقت فصائل وقوى وفعاليات مختلفة خلال الأيام الأخيرة دعوات للاحتشاد في القدس والأقصى والرباط في داخله، تزامنا مع دعوات للمستوطنين للمشاركة بقوة في الاقتحامات.

الاحتلال يعزز قواته بالقدس

إلى ذلك، أعلنت شرطة الاحتلال تعزيز تواجدها العسكري في القدس، خشية من تدهور الأوضاع في المدينة، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" أنه "في ختام التقييم الذي جرى صباح اليوم في الشرطة الإسرائيلية بالقدس، أمر قائد المنطقة بتعزيز القوات إثر التوترات في شرق المدينة".

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت فجر اليوم قرابة 14 شابا من أحياء في مدينة القدس وبلدة عناتا، كما اعتقلت الليلة الماضية 9 فلسطينيين من القدس لترتفع حالات الاعتقال إلى 23 خلال يومين.

واستمرت المواجهات في القدس حتى ساعات الصباح الأولى، وبالقرب من باب العامود وقع تراشق للحجارة بين عرب ويهود ولم ترد انباء عن وقوع إصابات".

وتشهد أحياء مدينة القدس مواجهات شبان ن وقوات الاحتلال في ظل حصار إسرائيلي لمخيم شعفاط منذ يوم السبت الماضي.