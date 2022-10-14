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استشهاد الأسير الجريح محمد تركمان من جنين

تاريخ النشر: 14/10/2022 - 05:37

استشهاد الأسير الجريح محمد تركمان من جنين
الشهيد محمد تركمان
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أعلنت مصادر فلسطينية، فجر اليوم الجمعة، عن استشهاد الأسير الجريح محمد ماهر تركمان (غوادرة) من مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وأضافت أن الشهيد تركمان هو أحد منفذي عملية الأغوار ارتقى شهيدا متأثرا بجروح وحروق أصيب بها قبل نحو شهر.

ويوم 29 أيلول/ سبتمبر 2022، صرح نادي الأسير أن اليد اليسرى للفتى المعتقل الجريح محمد تركمان (غوادرة)، بتُرت بعد خضوعه لعملية جراحية، في مستشفى "تل هشومير" الإسرائيلي، وهو بوضع صحي بالغ الخطورة، حتى بعد إجراء العملية.

وكانت عائلة تركمان قد صرحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استدعت، قبل ثلاثة أسابيع، والدته لزيارته في أحد المستشفيات الإسرائيلية بسبب تردي وضعه الصحي.

وأضافت العائلة في بيان مقتضب أن والدته تمكنت من زيارته في مستشفى "تل هشومير" في تل أبيب، وكان بوضع صحي خطير ويعيش على أجهزة التنفس، حيث إنه يعاني من حروق في كافة أنحاء جسده.

وأشارت إلى أن الاحتلال لم يسمح لوالدة الأسير تركمان بالجلوس معه، وفقط شاهدته من خلف الزجاج، وحملت سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته، وناشدت المؤسسات الحقوقية التدخل والضغط على الاحتلال للسماح بزيارته.

وفي مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد تركمان (غوادرة)، وأحمد تركمان (غوادرة) في الأغوار الشمالية.

واتهمت سلطات الاحتلال الشابين بتنفيذ العملية المسلحة التي وقعت في الأغوار، وإطلاق النار على حافلة تقل جنودا للاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين بعد اشتعال النار بمركبتهما في سهل عاطوف بالأغوار. وهما مصابان بحروق بالغة دون الكشف عن حالتهما الصحية.

بودكاست عرب 48

#جنين
#الضفة
#الشهيد محمد تركمان
#عملية الأغوار

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