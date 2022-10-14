الاحتلال يعيد إغلاق حاجز مخيم شعفاط

أعاد الاحتلال مساء، الجمعة، إغلاق حاجز مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، وذلك بعد أن قام بإعادة فتحه أمس، الخميس.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات وذكرت مصادر محلية، أن حاجز مخيم شعفاط أغلق مساء اليوم لمدة تقارب الساعة قبل أن يتم إعادة فتحه مرة أخرى. وقام الاحتلال بفتح حاجز مخيم شعفاط أمس بعد إغلاقه لمدة 5 أيام خلال الحصار المشدد الذي فرضته على المخيم وبلدة عناتا عقب عملية إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل مجندة إسرائيلية السبت الماضي.

ومنذ أيام، فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصارا مشددا على مداخل شعفاط، عقب عملية إطلاق النار.

وفي أعقاب العملية، أمعنت سلطات الاحتلال إجراءات انتقامية ضد أهالي وسكان منطقة مخيم شعفاط بادعاء البحث عن منفذ العملية، وحاجتها للردع وتعزيز الأمن العام، في سياسة عقاب جماعية لكل سكان المخيم والمنطقة المحيط به.

وشملت هذه الإجراءات إغلاق مداخل ومخارج منطقة مخيم شعفاط وبلدة عناتا كافة، ومنع المواطنين من الدخول والخروج، بالإضافة إلى استهداف المنازل بالقنابل الغازية.

وطالب مركز "عدالة" في رسالة عاجلة أبرقها إلى قائد الشرطة الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ولوزير الأمن، بيني غانتس، والمستشارة القضائية للحكومة، وقائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، بفك الحصار الذي فرض على الأحياء الفلسطينية بالقدس المحتلة، منذ أيام، مؤكدا أن ذلك يتعارض مع القانون الإسرائيلي والدولي.

وفي وقت سابق، أعلن أهالي مخيم شعفاط، بدء "عصيان مدني مفتوح" يشمل تعطيل المدارس ومنع استعمال السيارات في ساعات محددة، "إلا للحالات الطارئة" في المخيم.