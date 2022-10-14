الضفة: إصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين

أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق إثر مواجهات نشبت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي ومن جراء اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة.

وفي قرية بيت دجن شرق نابلس، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، إن "24 مواطنا أصيبوا بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة اليوم، بالإضافة إلى إصابة شاب بقنبلة غاز باليد، وآخر بقنبلة في القدم".

وتشهد بيت دجن منذ عدة شهور مواجهات مع قوات الاحتلال، في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها لصالح المستوطنين.

وفي كفر قدوم شرق قلقيلية، أصيب فلسطينيون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إثر قمع قوات الاحتلال المسيرة السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي نظمت تنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا في مختلف المحافظات.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، مراد شتيوي، إن "3 مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني، خلال المواجهات مع جنود الاحتلال الذين اعتدوا على المشاركين في المسيرة بعد انطلاقها".

وأشار إلى أن "هذه المسيرة انطلقت استجابة لدعوات حركة ’فتح’ المستمرة بتصعيد المقاومة الشعبية، ردا على اعتداءات المستوطنين وتنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة، التي كان آخرها إعدام جنود الاحتلال لطبيب وشاب في جنين صباح اليوم".

وهاجم مستوطنون منازل المواطنين في بلدتي حوارة وعوريف جنوب نابلس.

وذكر مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغاس، أن "عشرات المستوطنين هاجموا الجهة الشرقية من عوريف، وقد تصدى لهم الأهالي، وسط اندلاع مواجهات في المنطقة".

وأضاف أن "المستوطنين هاجموا، أيضا، عددا من المنازل على أطراف بلدة حوارة، بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي".

وأكد أن "ما تشهده بلدة حوارة عبارة عن حرب من قبل المستوطنين الذين أطلقوا النار صوب المواطنين، ما أسفر عن إصابة 3 منهم بالرصاص الحي.

وفي منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال.

واندلعت المواجهات بين المواطنين العزل وقوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام عند مدخل شارع الشهداء، إذ اقتحم جنود الاحتلال وسط المدينة وأطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين والمحال التجارية في باب الزاوية، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بالاختناق من جراء استنشاق الغاز عولجوا ميدانيا؛ حسب ما أوردت "وفا".