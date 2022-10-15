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مواجهات مع الاحتلال في سلفيت: إصابات بينها حالتان حرجتان

تاريخ النشر: 15/10/2022 - 15:24

مواجهات مع الاحتلال في سلفيت: إصابات بينها حالتان حرجتان
(Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أصيب 5 فلسطينيين بالرصاص الحي، إثر مواجهات اندلعت بين شبان وبين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وصفت إصابة اثنين منهما بالحرجة في الصدر، خلال مواجهات اندلعت في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وأفاد رئيس بلدية قراوة بني حسان إبراهيم عاصي لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة للاستيلاء على معدات زراعية، تعمل في أراضي المواطنين، الذين تصدوا لها.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، ما أدى لإصابة خمسة شبان بالرصاص الحي بالصدر، وصفت إصابة اثنين منهم بالحرجة.

وفي سياق منفصل، اعتدى مستوطنون إرهابيون، بين ليل الجمعة والسبت، على أراضي المزارعين الفلسطينيين في بلدة قبلان جنوبي نابلس.

واقتلع المستوطنون، الليلة الماضية، 120 شتلة زيتون.

وأوضح مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن مستوطنين اقتلعوا 120 شتلة زيتون، يوم أمس، تعود ملكيتها للمواطن حربي كمال.

وتتزامن اعتداءات المستوطنين مع اقتراب موسم قطف الزيتون، حيث يغالون في انتهاكاتهم بحق المزارعين.

وفي سياق آخر، تصدى أهالي بلدة عينبوس جنوب نابلس، لهجوم شنه مستوطنون على عشرات المنازل في المنطقة الشرقية.

بودكاست عرب 48

#اعتداءات المستوطنين
#اقتلاع أشجار زيتون

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