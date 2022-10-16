احتجاجا على الاعتداءات بحق المعلمين: إضراب في مدارس الضفة الإثنين

أعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، مساء الأحد، تنفيذ إضراب عن العمل في مدارس الضفة الغربية، الإثنين، احتجاجا على الاعتداءات المتكررة بحق المعلمين.

وقال الاتحاد إنه سيتم تعطيل الدوام في جميع مدارس بيت لحم، بدءًا من صباح الإثنين، بدون التوجه إلى المدارس، فيما سيتم تعطيل الدوام بعد الحصة الرابعة في المحافظات الأخرى.

وطالب الاتحاد، الحكومة الفلسطينية "باتخاذ موقف واضح والتحرك سريعًا لوضع حد لهذا الانفلات الأخلاقي في التعامل مع المعلمين، وتشريع القوانين الرادعة لكل من تسول له نفسه بالهجوم على المدارس".

وطالب كذلك بالإيعاز للأمن باعتقال المعتدين، مشيرا إلى أن بعضهم "ليسوا معتقلين" حتى الآن.

وذكر الاتحاد أن الإضراب الإثنين، هو خطوة تحذيرية، مطالبًا المجتمع في الضفة، بأخذ دوره في إيقاف هذه الاعتداءات.