  2. فلسطينيات
  3. أخبار

احتجاجا على الاعتداءات بحق المعلمين: إضراب في مدارس الضفة الإثنين

تاريخ النشر: 16/10/2022 - 23:40

احتجاجا على الاعتداءات بحق المعلمين: إضراب في مدارس الضفة الإثنين
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، مساء الأحد، تنفيذ إضراب عن العمل في مدارس الضفة الغربية، الإثنين، احتجاجا على الاعتداءات المتكررة بحق المعلمين.

وقال الاتحاد إنه سيتم تعطيل الدوام في جميع مدارس بيت لحم، بدءًا من صباح الإثنين، بدون التوجه إلى المدارس، فيما سيتم تعطيل الدوام بعد الحصة الرابعة في المحافظات الأخرى.

وطالب الاتحاد، الحكومة الفلسطينية "باتخاذ موقف واضح والتحرك سريعًا لوضع حد لهذا الانفلات الأخلاقي في التعامل مع المعلمين، وتشريع القوانين الرادعة لكل من تسول له نفسه بالهجوم على المدارس".

وطالب كذلك بالإيعاز للأمن باعتقال المعتدين، مشيرا إلى أن بعضهم "ليسوا معتقلين" حتى الآن.

وذكر الاتحاد أن الإضراب الإثنين، هو خطوة تحذيرية، مطالبًا المجتمع في الضفة، بأخذ دوره في إيقاف هذه الاعتداءات.

بودكاست عرب 48

#الضفة الغربية
#إضراب مدارس الضفة
#بيت لحم
#إضراب
#الاعتداء على المعلمين

حوارات

حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس
حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس

2022-10-15

حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع
حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع

2022-10-01

حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني
حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني

2022-09-24

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابات خلال اقتحام الاحتلال حي الضاحية في مدينة نابلس
إصابات خلال اقتحام الاحتلال حي الضاحية في مدينة نابلس

2022-10-16

توقعات بإفراج السعودية عن القيادي بـ"حماس" محمد الخضري
توقعات بإفراج السعودية عن القيادي بـ"حماس" محمد الخضري

2022-10-16

إرهاب المستوطنين: اعتداءات على الفلسطينيين وتدمير أملاك ومزروعات
إرهاب المستوطنين: اعتداءات على الفلسطينيين وتدمير أملاك ومزروعات

2022-10-16

الأكثر قراءة

الناصرة: شاهد عيّان على مقتل أحمد فاخوري يفنّد مزاعم الشرطة

الناصرة: شاهد عيّان على مقتل أحمد فاخوري يفنّد مزاعم الشرطة

2022-10-15
حالة الطقس: انخفاض لدرجات الحرارة وهواء لطيف

حالة الطقس: انخفاض لدرجات الحرارة وهواء لطيف

2022-10-15
الاحتلال يعتقل 3 شبان يزعم أنّهم ضالعون بعملية إطلاق النار في مستوطنة بيت إيل

الاحتلال يعتقل 3 شبان يزعم أنّهم ضالعون بعملية إطلاق النار في مستوطنة بيت إيل

2022-10-15
المصالحة والتنسيق الأمني

المصالحة والتنسيق الأمني

2022-10-15
إيران: دعوات للتظاهر تحت شعار

إيران: دعوات للتظاهر تحت شعار "بداية النهاية"

2022-10-15