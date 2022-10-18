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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

تاريخ النشر: 18/10/2022 - 12:19

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
(Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، وأمام بابي الأسباط والقطانين، وفي المنطقة الشرقية منه.

تجدر الإشارة إلى أن 5094 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى خلال "عيد العرش" اليهودي، الذي استمر ثمانية أيام، وسط اعتداءات واعتقالات في صفوف المرابطين والمرابطات وقيود فرضتها شرطة الاحتلال على دخول المصلين للمسجد، ومنعت دخول من هم دون الـ50 عامًا إلى المسجد.

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات من المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيًا ومكانيًا، وتتصاعد حدة الاقتحامات وشراستها خلال الأعياد اليهودية.

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#اقتحامات المسجد الأقصى
#مستوطنون في الأقصى

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