الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واشتباكات مسلحة في نابلس، فيما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان بينهم جريحان.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت 18 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وأوضح أن قوات الاحتلال اقتحمت عشرات المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد أن احتجزتهم لساعات.

ففي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى نديم سامر مظلوم (16 عاما)، عقب دهم منزل والده في بلدة الجانية.

وأصيب الفتى برصاص الاحتلال في منطقة الكتف واليد اليمنى، يوم 24 أيار/مايو 2021، ما أدى إلى إصابة يده بـ "شلل جزئي" تسبب بـ "تعطل" مؤقت في عملها.

واقتحمت قوات الاحتلال حي أم الشرايط في مدينة البيرة، وسط الضفة، واعتقلت الشاب إسلام أبو هدية من منزله.

وفي نابلس، التي يحاصرها الاحتلال لليوم التاسع اندلعت اشتباكات متقطعة، حيث أطلق شبان مسلحون النار صوب قوات الاحتلال التي اقتحمت العديد من أحياء المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال المسن محمود عودة، من منطقة المخفية غربي المدينة، حيث يعاني عودة من عدة أمراض وبحاجة لعناية ورعاية صحية مكثفة، وكان الاحتلال قد اعتقل نجله مصطفى قبل نحو أسبوعين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال حسام المصري، من منطقة بليبوس، عقب دهم منزله والاعتداء عليه بالضرب المبرح.

ومن محافظة أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال مدحت منيف الريماوي، من مخيم عين السلطان للاجئين.

وطالت اعتقالات الاحتلال كلا من: نادر جواريش (16 عاما)، من مخيم عايدة للاجئين، والشبان: صدام حسين مناصرة، محمد عيد بركات وجهاد أحمد ادعيس، من بلدة بني نعيم وصلاح رشيد أبو حديد من الخليل.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال 8 مواطنين من أنحاء متفرقة بالمدينة وضواحيها، وهم: معتز عايد بركات، من النبي صموئيل، منير الباسطي ومصطفى أبو غزالة وأنس الدجاني.

وتابعت المصادر المحلية، أن الاحتلال اعتقل أيضًا: الشقيقان أحمد وتامر خالد ربيع، أحمد يوسف بدر، وصهيب بدر، من بلدة أبو ديس، حسب ما أفاد مركز معلومات وادي حلوة.