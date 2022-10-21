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شهيد وإصابات برصاص الاحتلال في جنين

تاريخ النشر: 21/10/2022 - 06:28

شهيد وإصابات برصاص الاحتلال في جنين
جنين، الليلة الماضية (تصوير وفا)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

استُشهد الشاب صلاح بريكي (19 عاما)، الليلة الماضية، وأصيب ثلاثة آخرون، برصاص قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت وسط مدينة جنين وداهمت العديد من المباني ونشرت قناصتها على أسطحها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها جنود من قوات الاحتلال الرصاص الحي، ما أسفر عن إصابة أربعة مواطنين، جروح أحدهم خطيرة.

الشهيد صلاح بريكي

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الشاب بريكي متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الحي في الرقبة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب براء كفاح علاونة بعد اقتحام منزله في جنين.

وباستشهاد الشاب بريكي في جنين، ترتفع حصيلة الشهداء منذ مطلع العام الجاري إلى 175 شهيدا (124 في الضفة الغربية و51 في قطاع غزة)، بينهم 41 طفلا.

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#جنين
#الاحتلال
#شهداء
#صلاح بريكي
#براء كفاح علاونة

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