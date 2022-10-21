مقتل شخص خلال فضه شجارا في جنين

قُتل حكمت القنديل، في الخمسينيات من عمره، متأثرا بجروحه الخطيرة إثر شجار نشب في مدينة جنين، مساء اليوم الجمعة.

وحسب المعلومات الواردة، فإن الضحية قتل إثر إصابته برصاصة في الرأس، خلال فضه نزاعا بين متخاصمين.

كما أسفر الشجار عن إصابة شخص آخر بجروح متفاوتة.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة، لؤي ارزيقات، بأن "مواطنا (55 عاما) قتل وأصيب شخص آخر في شجار وقع في مدينة جنين".

وأضاف أن الشرطة باشرت إجراءات البحث والتحري، في الوقت الذي لم تعرف فيه خلفية الشجار.