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عباس يشيد بجهود الرئيس الجزائري لتحقيق المصالحة الفلسطينية

تاريخ النشر: 23/10/2022 - 22:59

عباس يشيد بجهود الرئيس الجزائري لتحقيق المصالحة الفلسطينية
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أشاد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الأحد، بجهود نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، الهادفة إلى تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ("وفا")، فقد أجرى عباس اتصالاً هاتفيًا مع تبون، شكره خلاله على مواقف الجزائر الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني ونصرة قضيته على الصعد كافة.

وذكرت الوكالة، أن عباس أشاد بجهود الجزائر التي أثمرت عن "إعلان الجزائر للمصالحة الوطنية". وشدد على حرص القيادة الفلسطينية على إنجاح الجهود الجزائرية لإنهاء الانقسام على الساحة الفلسطينية.

وأكد الرئيس عباس على أهمية تضافر الجهود لإنجاح القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر مطلع الشهر المقبل.

وأفادت الوكالة بأن "الرئيس تبون أشاد بجهود عباس في إنجاح اجتماع الجزائر للفصائل الفلسطينية".

وأكد الرئيس الجزائري أن بلاده ستواصل جهودها من أجل توحيد الصف الفلسطيني.

كما جدد التأكيد على موقف بلاده الثابت والواضح في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، "باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية".

وفي 13 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وقّعت الفصائل الفلسطينية وثيقة "إعلان الجزائر" للمصالحة، في ختام أعمال مؤتمر "لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية".

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#محمود عباس
#عبد المجيد تبون
#إعلان الجزائر للمصالحة

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