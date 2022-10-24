قوات الاحتلال تنفذ اعتداءات واعتقالات في الضفة

أصيب فتى بشظايا في الرأس إثر مواجهات نشبت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الزبابدة جنوب مدينة جنين، فجر اليوم الإثنين، كما اندلعت مواجهات على مدخل بلدتي عجة وجبع جنوب المدينة.

وقالت مصادر أمنية، إنه "جرى نقل الفتى المصاب إلى مستشفى جنين الحكومي لتلقي العلاج، في الوقت الذي أطلق فيه جنود الاحتلال قنابل الصوت والأعيرة النارية في شوارع البلدة"؛ حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

إلى ذلك، أغلقت قوات الاحتلال مداخل بلدة جبع الثلاثة الرئيسة ونصبت حواجز عسكرية طيارة وقناصة على أسطح بعض المنازل وسط اندلاع مواجهات، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على مدخل بلدة عجة المجاورة بعد نصب حاجز عسكري على مدخلها الجنوبي.

وشهدت محافظة جنين انتشارا عسكريا مكثفا الليلة الماضية وفجر اليوم في محيط العديد من القرى والبلدات.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال محيي محمد كرام (18 عاما) من منطقة بئر عونة في مدينة بيت جالا، وأحمد خالد العمور (23 عاما) من بلدة تقوع بعد مداهمة منزلي والديهما وتفتيشهما.

وهاجم مستوطنون اليوم، الإثنين، منازل ومركبات تعود لعائلة العمور في تقوع ورشقها بالحجارة، ما أدى إلى تحطيم زجاجها.

وفي بلدة المغير ومخيم قدورة في محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أربعة مواطنين وهم: جهاد أبو عليا، وعبد الرحمن سعيد أبو عليا، ووسام أيمن أبو عليا، وفارس الطريفي بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وفي بلدة عزون شرق قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الفتيين مصطفى عصام منصور وعمير علي عدوان (17 و14 عاما)، بعد أن داهمت منزليهما وتفتيشهما.

وعلى حاجز بيت فوريك شرق نابلس، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطنين بقنابل الغاز المسيل للدموع.

ومنعت قوات الاحتلال المواطنين من التنقل عبر الحاجز وهاجمت المركبات بقنابل الصوت والغاز.

ومما يذكر أن الاحتلال يفرض حصارا على محافظة نابلس منذ 14 يوما، ويغلق الحواجز العسكرية المحيطة بها أمام تنقلات المواطنين.

وفي سلفيت، أعاقت قوات الاحتلال وصول المزارعين من المدينة إلى أراضيهم المعزولة خلف جدار الفصل العنصري لقطف ثمار الزيتون.

ونقلت "وفا" عن المزارع خليل إسماعيل، قوله إن "قوات الاحتلال أغلقت البوابات الثلاث المقامة على طول جدار الفصل شمال البلدة في منطقة ’الهواية’ بشكل كامل، والتي كان من المقرر فتحها منذ الساعة السادسة والنصف صباحا".

وكثفت قوات الاحتلال والمستوطنين خلال الأيام الأخيرة من اعتداءاتها على قاطفي ثمار الزيتون في الضفة، ومنعوهم من الوصول إلى أراضيهم، خصوصًا القريبة من المستوطنات وجدار الفصل العنصري، عدا عن الاعتداء المباشر على المزارعين.