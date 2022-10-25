مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يهدم منزلا بالخليل

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللتها مواجهات مع قوات الاحتلال التي واصلت حصارها لمدينة نابلس لليوم الـ15، في وقت اقتحمت مجموعات من المستوطنين ساحات المسجد الأقصى.

وأفادت دائرة الأوقاف بالقدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال التي واصلت التضييق على الفلسطينيين وإبعادهم عن مسار اقتحامات المستوطنين.

اقتحامات للأقصى

وأوضحت الأوقاف أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم، وبعضهم قام بتأدية شعائر تلمودية في ساحات الحرم وقبالة قبة الصخرة قبل مغادرة ساحات الحرم من جهة باب السلسلة.

يأتي ذلك، فيما تفرض شرطة الاحتلال قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد الأقصى، وتمنع من هم دون الـ 50 عاما من الفلسطينيين من الدخول إليه.

وتشهد ساحات المسجد الأقصى منذ أشهر ازديادا ملحوظا في وتيرة الاقتحامات من قبل المستوطنين، بحسب دائرة الأوقاف.

الاحتلال يحاصر نابلس لليوم الـ15

ميدانيا في الضفة، تواصل قوات الاحتلال التضييق على الفلسطينيين في نابلس، لليوم الخامس عشر على التوالي، من خلال إغلاق بعض الحواجز والطرقات.

وأغلقت قوات الاحتلال، غالبية الحواجز الرئيسية والفرعية ومنعت الفلسطينيين أمام حركة المركبات من داخل نابلس إلى خارجها.

وتمنع قوات الاحتلال، حركة المركبات في الكثير من الأحيان عبر الحواجز والطرق المختلفة، وخاصة في قرى جنوب وشرق المحافظة.

الاحتلال يهدم منزلا قرب الخليل

إلى ذلك، هدمت قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، منزلا في خلة القعير بتجمع ياقين في بلدة بني نعيم قضاء الخليل.

وداهمت قوات الاحتلال خلة القعير المحاذية لمقام ياقين ببلدة بني نعيم وهدمت بآلياتها الثقيلة منزلا قيد الانشاء من طابقين، تعود ملكيته للمواطن محمد رشيد دعيس، وتصل مساحة كل طابق 180 مترا مربعا تقريبا.

واعتقلت قوات الاحتلال مالك المنزل، والشاب يوسف ماجد حراحشة، كما أطلقت قنابل الصوت والغاز السام صوب الفلسطينيين ما تسبب بإصابة عدد من الشبان بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام عولجوا ميدانيا.

اعتقالات في الضفة

أطلقت قوات الاحتلال النار على العامل عيسى عبد الله العواودة من الخليل، ما أدى إلى إصابته بعيار ناري في القدم، بالقرب من جدار الفصل، ثم اعتقلته.

وأصيب في وقت سابق اليوم، شاب برصاص الاحتلال، بعد أن اقتحمت قرية رمانة قضاء جنين.

وأوضح نادي الأسير، أن شابا أصيب برصاص الاحتلال قبل أن تعتقله بعد أن حاصرت قوات الاحتلال تساندها جرافة منزل شريف محمد أبو بكر، وسط إطلاق القنابل والأعيرة النارية، وقامت بهدم بوابة المنزل، وطالبت أحد الشبان بتسليم نفسه.

وطالت الاعتقالات المواطن عنتر هشام عدوان، من بلدة عزون قضاء قلقيلية، بعد مداهمة منزله في البلدة.