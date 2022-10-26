إرهاب المستوطنين يتواصل: اقتحامات للأقصى واعتداءات بالضفة

واصلت عصابات المستوطنين الاعتداء على الفلسطينيين ومركباتهم على الطرقات الرئيسية في الضفة الغربية المحتلة، فيما اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وهاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، مركبات الفلسطينيين في منطقة وادي الدلب وقرية دير ابزيع قضاء رام الله.

وأفاد مواطنون من بلدة دير ابزيع، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت بالحجارة مركبات الفلسطينيين على الشارع الرئيسي بالقرب من منطقة وادي الدلب وقرية دير ابزيع، وهتفوا بشعارات عنصرية، دون أن يبلغ عن إصابات.

في القدس، اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت دائرة الأوقاف، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وقاموا بتأدية شعائر تلمودية قبالة قبة الصخرة قبل مغادرة الساحات من جهة باب السلسلة.

وتشهد ساحات المسجد الأقصى منذ أشهر ازديادا ملحوظا في وتيرة الاقتحامات من قبل المستوطنين.

وفي المقابل، فرضت شرطة الاحتلال قيودا مشددة على دخول الفلسطينيين من القدس والداخل للأقصى، ودققت في هوياتهم، واحتجزت بعضها عند بواباته، وتمنع من هم دون الـ 50 عاما من الدخول إليه. وواصلت إبعاد العشرات منهم عن المسجد لفترات متفاوتة.

ودعا المقدسيون إلى تكثيف شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى، واستمرار التصدي لاقتحامات المستوطنين واستفزازاتهم.

ويقتحم المستوطنون ساحات المسجد الأقصى، يوميا ما عدا الجمعة والسبت، على فترات صباحية ومسائية في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.