  2. فلسطينيات
  3. أخبار

إرهاب المستوطنين يتواصل: اقتحامات للأقصى واعتداءات بالضفة

تاريخ النشر: 26/10/2022 - 10:04

إرهاب المستوطنين يتواصل: اقتحامات للأقصى واعتداءات بالضفة
مستوطنون يقتحمون الأقصى (gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

واصلت عصابات المستوطنين الاعتداء على الفلسطينيين ومركباتهم على الطرقات الرئيسية في الضفة الغربية المحتلة، فيما اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وهاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، مركبات الفلسطينيين في منطقة وادي الدلب وقرية دير ابزيع قضاء رام الله.

وأفاد مواطنون من بلدة دير ابزيع، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت بالحجارة مركبات الفلسطينيين على الشارع الرئيسي بالقرب من منطقة وادي الدلب وقرية دير ابزيع، وهتفوا بشعارات عنصرية، دون أن يبلغ عن إصابات.

في القدس، اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت دائرة الأوقاف، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وقاموا بتأدية شعائر تلمودية قبالة قبة الصخرة قبل مغادرة الساحات من جهة باب السلسلة.

وتشهد ساحات المسجد الأقصى منذ أشهر ازديادا ملحوظا في وتيرة الاقتحامات من قبل المستوطنين.

وفي المقابل، فرضت شرطة الاحتلال قيودا مشددة على دخول الفلسطينيين من القدس والداخل للأقصى، ودققت في هوياتهم، واحتجزت بعضها عند بواباته، وتمنع من هم دون الـ 50 عاما من الدخول إليه. وواصلت إبعاد العشرات منهم عن المسجد لفترات متفاوتة.

ودعا المقدسيون إلى تكثيف شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى، واستمرار التصدي لاقتحامات المستوطنين واستفزازاتهم.

ويقتحم المستوطنون ساحات المسجد الأقصى، يوميا ما عدا الجمعة والسبت، على فترات صباحية ومسائية في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.

بودكاست عرب 48

#القدس
#الأقصى
#مستوطنون
#اقتحامات
#الاحتلال

حوارات

حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟
حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟

2022-10-22

حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس
حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس

2022-10-15

حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع
حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع

2022-10-01

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مصرع شاب وطفل بحادثي طرق بالقدس والخليل
مصرع شاب وطفل بحادثي طرق بالقدس والخليل

2022-10-26

رام الله: اعتقال 8 شبان يشتبه باعتدائهم على مركبات الشرطة
رام الله: اعتقال 8 شبان يشتبه باعتدائهم على مركبات الشرطة

2022-10-26

اقتحامات واعتقالات بالضفة واشتباكات بنابلس
اقتحامات واعتقالات بالضفة واشتباكات بنابلس

2022-10-26

الأكثر قراءة

خمسة شهداء في عدوان للاحتلال على نابلس وشهيد سادس بالنبي صالح

خمسة شهداء في عدوان للاحتلال على نابلس وشهيد سادس بالنبي صالح

2022-10-25
لا تحمّلوا

لا تحمّلوا "عرين الأسود" فوق طاقتها

2022-10-25
العدوان على نابلس: صاروخ وتفجير سيارة واشتباكات مسلحة بأنحاء الضفة

العدوان على نابلس: صاروخ وتفجير سيارة واشتباكات مسلحة بأنحاء الضفة

2022-10-25
عشرات الآلاف يشيعون شهداء نابلس الخمسة وشهيد النبي صالح

عشرات الآلاف يشيعون شهداء نابلس الخمسة وشهيد النبي صالح

2022-10-25
مسيرات غضب وإضراب بالضفة وغزة ودعوات لتصعيد المقاومة

مسيرات غضب وإضراب بالضفة وغزة ودعوات لتصعيد المقاومة

2022-10-25