  2. فلسطينيات
  3. أخبار

استشهاد 29 طفلا بالضفة والقدس منذ مطلع 2022

تاريخ النشر: 27/10/2022 - 11:41

استشهاد 29 طفلا بالضفة والقدس منذ مطلع 2022
10 من بين إجمالي الشهداء الأطفال، هم من محافظة جنين (gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

استشهد 29 طفلا فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، منذ بداية العام 2022، حسب تقرير صدر، اليوم الخميس، عن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.

وقالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين في بيان لها، إن قوات الاحتلال تواصل استهداف الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، ما تسبب باستشهاد وإصابة العشرات منهم.

وأوضحت أن جميع الأطفال استشهدوا جراء إصابتهم بالرصاص الحي في الأجزاء العليا من الجسد، ما يدل على أن إطلاق النار صوبهم كان بقصد القتل، مشيرة إلى أن 10 من بين إجمالي الشهداء الأطفال، هم من محافظة جنين.

ولفتت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال إلى أن قوات الاحتلال أطلقت ما أسمته عملية "كاسر الأمواج" في 31 آذار/مارس الماضي، حيث كثفت من عمليات الاقتحام والاعتقال في أنحاء الضفة، ما أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء الأطفال.

وشددت الحركة على ضرورة فتح تحقيقات في حوادث إطلاق النار، بطريقة تتناقض مع المعايير سواء الدولية أو الإسرائيلية، ومحاسبة جنود الاحتلال الذين يستهدفون الأجزاء العليا من أجساد المتظاهرين.

ونوهت الحركة العالمية، إلى أنه في ظل عدم محاسبة قوات الاحتلال على جرائمها بحق الأطفال الفلسطينيين، فإنها ستمضي في استهدافهم.

ورأت أن هذا الأمر يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة، من أجل معاقبة جميع مرتكبي الجرائم الإسرائيليين، الذين يقتلون الأطفال الفلسطينيين.

بودكاست عرب 48

#الضفة الغربية
#القدس
#جنين
#شهداء
#أطفال
#الاحتلال
#كاسر الأمواج

حوارات

حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟
حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟

2022-10-22

حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس
حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس

2022-10-15

حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع
حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع

2022-10-01

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إدارة سجون الاحتلال تمنع الأسير المريض أبو حميد من الاتصال بعائلته
إدارة سجون الاحتلال تمنع الأسير المريض أبو حميد من الاتصال بعائلته

2022-10-27

بحرية الاحتلال تختطف 5 صيادين قبالة سواحل غزة
بحرية الاحتلال تختطف 5 صيادين قبالة سواحل غزة

2022-10-27

الاحتلال يواصل حصار نابلس ويعتقل 45 فلسطينيا بالضفة والقدس
الاحتلال يواصل حصار نابلس ويعتقل 45 فلسطينيا بالضفة والقدس

2022-10-27

الأكثر قراءة

عشرات القتلى والجرحى بهجوم مسلّح بشيراز في إيران تبنّاه

عشرات القتلى والجرحى بهجوم مسلّح بشيراز في إيران تبنّاه "داعش"

2022-10-26
مقتل مصطفى مطلق من جلجولية بالقرب من قلقيلية

مقتل مصطفى مطلق من جلجولية بالقرب من قلقيلية

2022-10-26
حالة الطقس: أجواء خريفية وأمطار متفرقة

حالة الطقس: أجواء خريفية وأمطار متفرقة

2022-10-26
تحليلات إسرائيلية:

تحليلات إسرائيلية: "عرين الأسود" ظاهرة يصعب قمعها

2022-10-26
سقوط مُسيرة إسرائيلية في البلدة القديمة بنابلس

سقوط مُسيرة إسرائيلية في البلدة القديمة بنابلس

2022-10-26