مستوطنون يعتدون على قاطفي زيتون ويقتحمون مناطق بالأغوار الشمالية

اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، على قاطفي الزيتون في منطقة تل الرميدة وسط الخليل.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن "مجموعة من المستوطنين وبحماية جيش الاحتلال اعتدوا بالضرب والشتائم على المزارعين والمتطوعين، أثناء قطفهم لثمار الزيتون في المنطقة المذكورة".

يذكر أن مستوطني "بيت هداسا"، المقامة عنوة على أراضي المواطنين وسط الخليل، حاولوا عدة مرات سرقة ثمار الزيتون، والاعتداء على الفلسطينيين، وقاطفي الزيتون من المتطوعين، في محاولة تهدف إلى ترحيل الفلسطينيين عن أراضيهم، لصالح الاستيطان.

واقتحم مستوطنون، اليوم السبت، منطقتي عاطوف والرأس الأحمر بالأغوار الشمالية، وشرعوا بأعمال تفتيش فيها.

وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات لـ"وفا"، إن مستوطنين اقتحموا عاطوف والرأس الأحمر، وقاموا بتفتيش حظائر الماشية.

ويذكر أن مناطق الأغوار الشمالية تتعرض خلال الأسابيع الأخيرة لانتهاكات واعتداءات يومية من قبل المستوطنين.