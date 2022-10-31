اشتباكات بنابلس وجنين واعتقالات بالضفة والقدس

اندلعت اشتباكات مسلحة صباح اليوم الإثنين، بين شبان مسلحين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم العين في مدينة نابلس وكذلك مدينة جنين، فيما شنت قوات الاحتلال اقتحامات لمناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من الشبان.

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتضب بأن "قوات الجيش اعتقلت خلال الليل 8 فلسطينيين من أنحاء الضفة الغربية، كما تعرضت القوات لعمليتي إطلاق نار في نابلس وجنين دون وقوع إصابات".

ففي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال صباحًا مخيم العين غرب المدينة، وحاصرت منزلا واعتقلت خليل بسيوني، وجمال سعيد الحلاق، بالإضافة لاعتقال إسلام حشاش، ومجدي حشاش من مخيم بلاطة.

ودار اشتباك مسلح في مخيم العين، وفشلت قوات الاحتلال باعتقال المطلوبين المستهدفين وانسحبت من المكان.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت القيادي في حركة حماس، محمود أبو خليفة من داخل منزله في حي الإسكان.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المنطقة، وحاصرت العمارات السكانية، ونصبت القناصة، وسط اشتباكات مسلحة من عدة محاور.

وأصيب المسعف في الهلال الأحمر مراد خمايسة، بشظية من رصاص جيش الاحتلال خلال عمليته في جنين.

وفي قلقيلية، أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر جبريل جبريل، بعد أيام من الإفراج عنه، وذلك في أعقاب اقتحام منزله.

ومن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، ستة فلسطينيين من المدينة وبلدة يطا.

وداهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في الخليل واعتقلت إبراهيم ياسر القواسمة من حارة الشيخ، وفرج الجعبري من ضاحية البلدية.

كما اعتقلت القوات جعفر علاء الجعبري، وعمر طارق مصطفى الجعبري، وبشار غيث، وباسم أحمد المصري من يطا.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال أحمد سمير، ومحمد زيدان من بير نبالا.