مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى

اقتحم مئات المستوطنين صباح اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الاقصى، من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت "منظمات الهيكل" المزعوم أنصارها وجمهور المستوطنين، إلى تكثيف الاقتحامات لساحات الأقصى، وذلك بالتزامن مع انتخابات الكنيست.

واعترضت " منظمات الهيكل" على قرار شرطة الاحتلال تقليص نصف ساعة من ساعات فتح باب المغاربة أمام الاقتحامات، تزامنًا مع التوقيت الشتوي.

وبدأ المقتحمون بجمع حملة تواقيع ورسائل إلكترونية وصلت إلى 1456 من أصل 2000 رسالة وضعوها كهدف للضغط على شرطة الاحتلال، مطالبين أيضا بفتح المسجد الأقصى أمامهم طوال اليوم.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن 299 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وبعضهم قام بتأدية شعائر تلمودية قبالة قبة الصخرة قبل مغادرة ساحات الحرم من جهة باب السلسلة.

وأوضحت الأوقاف أن أحد المستوطنين مقتحمي الأقصى ارتدى قميصا عليه علم إسرائيل، في خطوة استفزازية لمشاعر العرب والمسلمين.

وأخرجت شرطة الاحتلال 6 مصلين من مدينة قلنسوة عنوة من ساحات الأقصى وأبعدتهم عن المسجد.

وتشهد فترة الاقتحامات إخلاء قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من المسجد من الفلسطينيين، لتسهيل اقتحام المستوطنين.

وتصديا لاقتحامات المستوطنين، تتواصل الدعوات لضرورة الحشد والرباط في المسجد الأقصى، لإحباط مخططات التهويد.

ويقتحم المستوطنون ساحات المسجد الأقصى، يوميا ما عدا الجمعة والسبت، وتجري الاقتحامات عادة على دفعتين، الأولى في الفترة الصباحية والثانية بعد صلاة الظهر، بتسهيل ومرافقة من قوات الاحتلال في محاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.