مصرع فلسطيني وإصابة 4 بحادث طرق قرب نابلس

لقي فلسطيني صباح اليوم الأحد، مصرعه متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها إثر حادث طرق وقع فجرا، على شارع رقم 60 بمساره بالقرب من نابلس بالضفة الغربية.

وبحسب مصادر طبية فلسطينية، فإن المواطن نقل إلى مستشفى رفيديا في نابلس بحالة حرجة وأعلن لاحقا عن وفاته.

وأصيب خلال الحادث 4 فلسطينيين، من بينهم حالة خطيرة نقلت إلى مستشفى إسرائيلي، و3 أخرى نقلت إلى مستشفيات نابلس.

وأصيب 5 أشخاص بجراح وصفت بين المتوسطة والخطيرة جدا وذلك جراء حادث طرق وقع فجر اليوم الأحد، على شارع رقم 60 بمساره بالقرب من نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأنه تلقى بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق وقع على الطريق الالتفافي جنوبي نابلس (التفافي مستوطنة ايتسهار)، وبلغ عن 5 إصابات نقلت إلى المستشفيات الفلسطينية، بينما نقلت إصابة خطيرة جدا عبر مروحية عسكرية إلى مستشفى إسرائيلي.

وتلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بلاغا عن حادث طرق على شارع 60 قرب مفترق بلدة جيت جنوب غرب نابلس، حيث أصيب 5 أشخاص بجراح وصفت بين المتوسطة والخطيرة جدا.

ودلت تحقيقات الشرطة الإسرائيلية أن الحادث نجم عن تصادم وجها لوجه بين شاحنة ومركبة فلسطينية، دون معرفة الأسباب التي أدلت للتصادم.

وشهدت منطقة الحادث التي أغلقت من قبل طواقم الإسعاف والإنقاذ اختناقات مرورية، حيث أبقت الشرطة على الشارع مغلقا لساعات إلى حين الانتهاء من معالجة حادث الطرق ونقل الإصابات إلى المستشفيات.