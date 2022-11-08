غرق شوارع ومنازل في غزة إثر هطول أمطار غزيرة

أدت أمطار غزيرة إلى غرق شوارع ومنازل في مناطق مختلفة من قطاع غزّة، صباح اليوم الثلاثاء.

ويتأثر قطاع غزة بمنخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة، يضرب الأراضي الفلسطينية، منذ فجر الثلاثاء.

وأظهرت مقاطع فيديو أن عددا من السيارات كانت متواجدة في الشوارع التي ارتفع بها منسوب المياه تعرّضت للغرق أيضا.

وفي تصريح للأناضول، قال متحدث الدفاع المدني، محمود بصل، إن الطواقم تعمل على شفط المياه من بعض المنازل والبنايات في مناطق متعددة من القطاع.

وأضاف بصل أن طواقم الدفاع المدني سحبت المياه من 7 منازل في مناطق شمال ووسط ومدينة غزة.

وأوضح أنه تم "سحب نحو 6 مركبات كانت عالقة في الشوارع التي ارتفعت بها منسوب المياه في مناطق مختلفة من القطاع".

وأشار إلى أن طواقمه تعاملت أيضا مع "جدار كان آيلا للسقوط في مدينة غزة جرّاء الأمطار الغزيرة".

ولفت إلى أن "جهود الدفاع المدني متواصلة"، مضيفا إن "المشكلة الأساسية في غزة تتمثل بعدم جهوزية البنى التحتية للمنخفض بسبب الحصار الإسرائيلي وعدم توفّر الإمكانيات المادية".

ويعاني قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني، من أوضاع اقتصادية ومعيشية متردية للغاية، إثر حصار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ 16 عاما.