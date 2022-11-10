مستوطنون يقتحمون الأقصى وتوغل محدود للاحتلال بغزة

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي توغلت ولليوم الثاني في أراضي الفلسطينيين شرق وسط قطاع غزة المحاصر.

وأفادت دائرة الأوقاف في القدس بأن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحموا منذ الصباح، المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

مستوطن يؤدي ما يسمى "بالسجود الملحمي" على أحد أبواب المسجد الأقصى

وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل للأقصى، وتدقق في هوياتهم، وتحتجز بعضها عند بواباته.

وأطلقت دعوات مقدسية لتكثيف الرباط القدس والتواجد الدائم في الأقصى، والعمل على نصرته والتصدي لمخططات الاحتلال ومستوطنيه، في ظل فوز الأحزاب اليمينية المتشددة، وما سيعقبها من قرارات احتلالية متطرفة خلال الفترة المقبلة.

ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، ضمن محاولات الاحتلال فرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.

توغل محدود شرقي دير البلح

ولليوم الثاني على التوالي، توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم الخميس، بشكل محدود في أراضي الفلسطينيين شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، بتوغل 6 جرافات و"باقرين"، مدعومين بدبابتي "مركافاه"، بأراضي الفلسطينيين، انطلاقًا من بوابة "أبو صفية" شرقي المدينة، وسط إطلاق نار متقطع.

وباشرت الآليات المتوغلة بأعمال تجريف داخل أراضي المواطنين على بعد نحو 100 متر من السياج الأمني.

وتمركز دبابات فوق السواتر الترابية داخل الأراضي المحتلة شرق دير البلح ومخيم المغازي، بالتزامن مع حركة نشطة للجيبات العسكرية في المنطقة.

وتزامن ذلك مع إطلاق نار تجاه المزارعين ورعاة الأغنام في أكثر من منطقة حدودية، إلى جانب إطلاق النار تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل القطاع، دون أن يبلغ عن إصابات.

وتشهد المناطق المحاذية للسياج الأمني في شرقي القطاع وشماله بين الحين والآخر، عمليات توغل للآليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي، تحت حجج أمنية.