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جريمة قتل ضحيتها الطفل محمد ريان في قراوة بني حسان

تاريخ النشر: 11/11/2022 - 05:20

جريمة قتل ضحيتها الطفل محمد ريان في قراوة بني حسان
الطفل محمد ريان
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تحقق الشرطة الفلسطينية بجريمة قتل الطفل محمد زيد ريان (7 أعوام) من بلدة قراوة بني حسان في محافظة سلفيت بالضفة الغربية، الليلة الماضية.

وضحية الجريمة نجل المربي زيد ريان مدرّس التربية الإسلامية في مدرسة ذكور حارس الثانوية سابقا.

وأفاد الناطق بلسان الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، أن "غرفة عمليات شرطة محافظة سلفيت قد تلقت بلاغا حول وصول طفل إلى مركز قراوة الطبي في بلدة قراوة بني حسان متوفي في ظروف غامضة".

وأضاف أن "النيابة العامة أمرت بالتحفظ على الجثمان لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة أصولا".

وجرى في أعقاب مقتل الطفل محمد زيد ريان إحراق منزل وسيارة خصوصية تعود لعائلة المشتبه به، وهو قريب المغدور.

وانتشرت قوات الأجهزة الأمنية بشكل مكثف في قراوة بني حسان، وقامت باعتقال كافة المتورطين والمشتبه بهم، واقتربت من فك لغز الجريمة بعد ساعات قليلة من وقوعها، وفقا لمصادر محلية.

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#محمد ريان
#قراوة بني حسان
#الضفة الغربية
#جرائم القتل
#الشرطة الفلسطينية

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