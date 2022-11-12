ارتفاع عدد ضحايا حادث الطرق شرقي بيت لحم إلى ثلاثة

ارتفع عدد ضحايا حادث السير الذي وقع، مساء أمس الجمعة، شرقي محافظة بيت لحم إلى ثلاثة مواطنين.

وأعلنت الشرطة على لسان المتحدث باسمها العقيد، لؤي ارزيقات، عن وفاة شاب يبلغ من العمر 20 عاما، متأثرا بإصابته الخطيرة التي تعرض لها جراء الحادث.

وعُلم أن الضحيتين هما الشابان مروان جحشن وإيهاب أبو ريان من سكان بلدة حلحول شمال الخليل.

وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة، في حادث تصادم 3 مركبات على دوار الفريديس شرق بيت لحم.

وقدمت طواقم طبية إسرائيلية وأخرى من الهلال الأحمر الفلسطيني، العلاجات الأولية للمصابين.

وبحسب مصدر طبي إسرائيلي، فإن حادث الطرق وقع بين عدة مركبات فلسطينية على شارع 356 شمال بلدة تقوع.