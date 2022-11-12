  2. فلسطينيات
  3. أخبار

ارتفاع عدد ضحايا حادث الطرق شرقي بيت لحم إلى ثلاثة

تاريخ النشر: 12/11/2022 - 08:58

ارتفاع عدد ضحايا حادث الطرق شرقي بيت لحم إلى ثلاثة
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

ارتفع عدد ضحايا حادث السير الذي وقع، مساء أمس الجمعة، شرقي محافظة بيت لحم إلى ثلاثة مواطنين.

وأعلنت الشرطة على لسان المتحدث باسمها العقيد، لؤي ارزيقات، عن وفاة شاب يبلغ من العمر 20 عاما، متأثرا بإصابته الخطيرة التي تعرض لها جراء الحادث.

وعُلم أن الضحيتين هما الشابان مروان جحشن وإيهاب أبو ريان من سكان بلدة حلحول شمال الخليل.

وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة، في حادث تصادم 3 مركبات على دوار الفريديس شرق بيت لحم.

وقدمت طواقم طبية إسرائيلية وأخرى من الهلال الأحمر الفلسطيني، العلاجات الأولية للمصابين.

وبحسب مصدر طبي إسرائيلي، فإن حادث الطرق وقع بين عدة مركبات فلسطينية على شارع 356 شمال بلدة تقوع.

بودكاست عرب 48

#حوادث الطرق
#ضحايا حادث الطرق

حوارات

حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي
حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي

2022-11-05

حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي
حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي

2022-10-29

حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟
حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟

2022-10-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

عباس يحث بوريل على ضرورة الدعم الأوروبي في المحافل الدولية
عباس يحث بوريل على ضرورة الدعم الأوروبي في المحافل الدولية

2022-11-11

مصرع شخصين وعدة إصابات خطيرة في حادث طرق شرق بيت لحم
مصرع شخصين وعدة إصابات خطيرة في حادث طرق شرق بيت لحم

2022-11-11

بتأييد 98 دولة: المحكمة الدولية ستبت في شرعية الاحتلال الإسرائيلي
بتأييد 98 دولة: المحكمة الدولية ستبت في شرعية الاحتلال الإسرائيلي

2022-11-11

الأكثر قراءة

جريمة قتل ضحيتها الطفل محمد ريان في قراوة بني حسان

جريمة قتل ضحيتها الطفل محمد ريان في قراوة بني حسان

2022-11-11
حالة الطقس: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

حالة الطقس: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

2022-11-11
التحقيق مع راشد الغنوشي مجددا في قضية تبييض أموال

التحقيق مع راشد الغنوشي مجددا في قضية تبييض أموال

2022-11-11
تقارير: تأهب بجهازي الأمن والقضاء الإسرائيليين من تعيينات وزارية

تقارير: تأهب بجهازي الأمن والقضاء الإسرائيليين من تعيينات وزارية

2022-11-11
الطيبة: تحرك شعبي يحول دون هدم منزل ضياء جابر

الطيبة: تحرك شعبي يحول دون هدم منزل ضياء جابر

2022-11-11