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اعتقالات في الضفة والقدس

تاريخ النشر: 13/11/2022 - 08:19

اعتقالات في الضفة والقدس
اقتحامات ليلية بالضفة (جيش الاحتلال)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من الشبان.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اقتحمت عشرات المنازل بالضفة، وعبثت بمحتوياتها وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، فيما اعتقلت عددا من الشبان وحولتهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

واعتقلت قوات الاحتلال الفتى محمد حمامرة، والشابين أحمد رائد زغلول، وعزالدين محمد زغلول، وجميعهم من بلدة حوسان قضاء بيت لحم

ومن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين كنعان الطل، وعاصف سويلهم من بلدة الظاهرية.

وقال جيش الاحتلال في بيان مقتضب إنه اعتقل 7 فلسطينيين بزعم ضلوعهم في أعمال مقاومة شعبية، وزعم ضبط أسلحة ووسائل قتالية استخدمت ضد الجنود والمستوطنين.

واعتقلت شرطة الاحتلال شابين، من القدس المحتلة.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط وداهمت أحد المحال التجارية قرب حاجز شعفاط العسكري، واعتقلت الشاب محمد الشعار.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد حجازي من منطقة باب الساهرة، واقتادته إلى أحد مراكز التحقيق في المدينة.

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#الضفة الغربية
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#اقتحامات
#اعتقالات
#الاحتلال
#المقاومة العشبية

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