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مصرع رامي اللهالية من عناتا إثر حادث دهس

تاريخ النشر: 13/11/2022 - 08:43

مصرع رامي اللهالية من عناتا إثر حادث دهس
توضيحية
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي الشاب رامي أحمد عمر صبيح اللهالية، في العشرينيات من العمر، من سكان بلدة عناتا في الشمال الشرقي لمدينة القدس وتتبع محافظة القدس، مصرعه إثر حادث دهس وقع، أمس، بالقرب من بلدة أبو ديس.

وكان اللهالية قد تعرض للدهس من قبل سيارة عابرة ونقل إلى المستشفى، لكن الطاقم الطبي اضطر لإقرار وفاته، فجر اليوم.

ضحية الحادث رامي اللهالية

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

وساد الحزن في عناتا فور انتشار النبأ، وتوافد عدد من الأهالي إلى منزل ضحية الحادث لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصابها.

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#رامي اللهالية
#عناتا
#القدس
#حوادث الدهس

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