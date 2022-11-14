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الأمم المتحدة تطالب بتحقيق "فوري وشامل" في استشهاد الفتاة فلة المسالمة

تاريخ النشر: 14/11/2022 - 23:34

الأمم المتحدة تطالب بتحقيق "فوري وشامل" في استشهاد الفتاة فلة المسالمة
المركبة التي استقلتها الشهيدة فلة المسالمة (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

طالبت الأمم المتحدة، مساء الإثنين، بإجراء "تحقيق فوري وشامل" في استشهاد فتاة فلسطينية بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، وسط الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في تغريدة لمنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، عبر حسابه على "تويتر". وقال وينسلاند: "شعرت بالفزع لمقتل الفتاة الفلسطينية فلة المسالمة (15 عاما)، على يد قوات الأمن الإسرائيلي قرب رام الله".

وأكد أن "هذا يتطلب إجراء تحقيق فوري وشامل في وفاتها"، معربًا عن تعازيه لعائلة المسالمة.

موقع استشهاد الفناة المسالمة (Getty Images)

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، "استشهاد مواطنة بعد إصابتها برصاصة في الرأس أطلقها عليها جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامهم بلدة بيتونيا (غرب رام الله) فجر اليوم".

وأفادت لاحقا بأن بأن الشهيدة هي فلة رسمي عبد العزيز المسالمة، التي كان من المقرر أن تحتفل الثلاثاء، بيوم ميلادها السادس عشر.

من جهتهت، أفادت مصادر فلسطينية بأن "الجيش الإسرائيلي أطلق النار على مركبة واعتقل من بداخلها بعد إصابة أحدهم، في بيتونيا برام الله". ولاحقا ذكرت المصادر أن "الاحتلال سلّم جثمان شابة استشهدت في بيتونيا".

المركبة التي أقلت الفتاة المسالمة واستهدفها الاحتلال (Getty Images)

وأفاد شهود عيان بأن من كان في المركبة المستهدفة تفاجأ بجنود الاحتلال الذين اقتحموا بلدة بيتونيا، وذكروا أن جنود الاحتلال شرعوا بإطلاق النار تجاه المركبة دون أي سبب.

وعُلم أن الطفلة مسالمة استشهدت بعد إصابتها برصاصة في الرأس أطلقها جنود الاحتلال خلال اقتحامهم بيتونيا، فيما أصيب الشاب أنس حسونة (26 عاما) بالرصاص، وجرى اعتقاله، إضافة إلى اعتقال الشابين أكرم سلمي، وطارق العمواسي.

وزعم جيش الاحتلال، في بيان مقتضب، أن قواته طلبت من المركبة التوقف خلال نشاط لقواتها في المنطقة، ولكنها رفضت وانطلقت بسرعة تجاه الجنود الذين أطلقوا النار تجاه من بداخلها، وادعى أنه "يحقق في الحادثة".

ولاحقا، قالت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") إن التحقيق الداخلي لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي خلص إلى أن الحادثة لم تكن "محاولة تنفيذ عملية دهس".

(Getty Images)

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#استشهاد فتاة فلسطينية
#فلة المسالمة
#بيتونيا
#الاحتلال الإسرائيلي

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