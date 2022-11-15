مستوطنون يقتحمون الأقصى ويهاجمون مركبات الفلسطينيين بالضفة

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فيما هاجمت عصابات المستوطنين مركبات الفلسطينيين في منطقة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت دائرة الأوقاف، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وبعضهم قام بتأدية شعائر تلمودية بالجهة الشرقية وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وأضافت الأوقاف أن شرطة الاحتلال المتمركزة عند أبواب الأقصى، فرضت قيودا مشددة على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل للمسجد، ودققت في هوياتهم، واحتجزت بعضها عند بواباته.

ويقتحم المستوطنون ساحات المسجد الاقصى، يوميا ما عدا الجمعة والسبت، على فترات صباحية ومسائية في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.

إلى ذلك، هاجم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، مركبات الفلسطينيين بالحجارة قرب بلدة بورين قضاء نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الواصل بين حوارة وقلقيلية، الأمر الذي ادى الى تضرر بعضها.

وحذر دغلس من تصاعد اعتداءات المستوطنين في ظل ما تشهده المنطقة من توتر خاصة في محيط محافظة سلفيت.

وخلال تشرين أول/أكتوبر الماضي، نفذت قوات الاحتلال والمستوطنون 1197 اعتداءً ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، تراوحت ما بين تخريب، واعتداء مباشر على المواطنين، وتجريف أراضٍ، واقتلاع أشجار، والاستيلاء على الممتلكات، وإغلاقات، وحواجز، وإصابات جسدية.

ويتوزع نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي في 145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة.