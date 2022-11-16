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الاحتلال يهدم منزلا بقلقيلية ويقطع أشجار حرجية ببيت لحم

تاريخ النشر: 16/11/2022 - 13:09

الاحتلال يهدم منزلا بقلقيلية ويقطع أشجار حرجية ببيت لحم
الاحتلال يهدم منزلا قيد الإنشاء في عزون عتمة (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الأربعاء، منزلا قيد الإنشاء في بلدة عزون عتمة، قضاء قلقيلية، فيما قامت سلطات الاحتلال بقطع أشجار حرجية شمال بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وداهمت آليات الاحتلال بلدة عزون عتمة وهدمت منزلا قيد الإنشاء تبلغ مساحته 120 مترا مربعا، يعود إلى ياسين محمد إسماعيل صالح، بحجة عدم الترخيص.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا)، هدمت سلطات الاحتلال في العام 2022، نحو 708 منازل في الضفة الغربية بما فيها مناطق شرق القدس.

وتمنع سلطات الاحتلال البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة "ج"، دون استصدار تراخيص التي تعد شبه مستحيل الحصول عليها.

إلى ذلك، قامت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، بتقطيع أشجار حرجية، في المقبرة الإسلامية بمخيم عايدة قضاء بيت لحم.

وأفاد نائب مدير دائرة الأوقاف والشؤون الدينية في بيت لحم هاني عمرو، بأن قوات الاحتلال قامت بتقطيع العشرات من الأشجار الحرجية في المقبرة، بحجة "دواع أمنية".

يشار إلى أن المقبرة الإسلامية تتعرض منذ مدة لاعتداءات متكررة من قبل قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين.

وصباح اليوم، هدمت جرافات الاحتلال منزلا في بلدة صور باهر، وكذلك استكملت هدم منزل عائلة أبو عصب في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة.

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