إصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال بكفر قدوم وبيت دجن وبيتا

أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق اليوم، الجمعة، إثر مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدتي بيتا جنوب نابلس وبيتا إلى الشرق.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، إن "5 مواطنين أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات في منطقة جبل صبيح ببلدة بيتا"، مشيرا إلى استهداف طاقم إسعاف الهلال الأحمر الذي تواجد في المكان بقنابل الغاز.

وأضاف أن "طفلا يبلغ من العمر 7 سنوات أصيب بقنبلة غاز في بطنه، فيما أصيب 23 آخرون بالاختناق، خلال مواجهات شهدتها قرية بيت دجن".

وفي كفر قدوم شرق قلقيلية، أصيب 4 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع جيش الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وذكر الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، مراد شتيوي، أن "جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة بإطلاق كثيف للرصاص المعدني وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة 4 مواطنين في الأطراف، والعشرات بالاختناق عولجوا جميعهم ميدانيا".

وأشار إلى أن "المسيرة انطلقت تنديدا بجرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بحق أبناء شعبنا في مختلف محافظات الوطن، حيث شارك بها المئات من أبناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية المنددة بتلك الجرائم، والمطالبة بتصعيد المقاومة الشعبية".

وفي مخيم عايدة شمال بيت لحم، أصيب طفل (14 عاما) بالرصاص الحي مساء، الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر أمنية قولها، إن "المواجهات تركزت في منطقة المفتاح على المدخل الشرقي للمخيم، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة طفل بالرصاص الحي في الفخذ، نقل على إثرها إلى المستشفى".