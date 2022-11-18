احتجزه منذ سبتمبر: الاحتلال يسلّم جثمان الشهيد هيثم مبارك

قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الجمعة، بتسليم جثمان الشهيد الفتى هيثم مبارك (17 عاما) من قرية أبو فلاح، شمال شرق رام الله.

وتواجد عدد من ذوي الشهيد وطواقم الهيئة العامة للشؤون المدنية عند حاجز "كرميلو" العسكري قرب بلدة الطيبة شرق رام الله، وجرى نقله بسيارة إسعاف إلى مجمع فلسطين الطبي.

وكان في استقبال جثمان الشهيد عددا من ذويه وأصدقاءه عند وصوله إلى مجمع فلسطين الطبي، الذين رددوا هتافات منددة بعدوان الاحتلال المتصاعد ضد الشعب الفلسطيني.

ومما يذكر أن الفتى مبارك استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم 8 أيلول/سبتمبر الماضي، عند مدخل قرية بيتين شرق رام الله، واحتجز الاحتلال جثمانه في ثلاجاته حتى اليوم.