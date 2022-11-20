بيوم الطفل العالم: صرخة من غزّة تطالب بحماية دولية من الاحتلال

رفع أطفال من غزّة أصواتهم، وطالبوا اليوم الأحد، المجتمع الدولي بتوفير الحماية لهم من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الممارسة بحقّهم، في وقفة احتجاجية بمناسبة يوم الطفل العالمي.

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وجاء ذلك خلال وقفة نظّمتها لجنة الأسرى في ائتلاف القوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات حقوقية أمام مقر المندوب السامي لحقوق الإنسان بمدينة غزة.

وندّد الأطفال الذين رفعوا خلال الوقفة، الأعلام الفلسطينية ولافتات كُتب على بعضها "طفولتي من حقّي"، بسياسة الاعتقال الإسرائيلية التي تطال الأطفال في الضفة الغربية.

وقال هاني الثوابتة، القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في كلمة نيابة عن المشاركين، إن إسرائيل ترتكب "انتهاكات مختلفة بحق الأطفال في الأراضي الفلسطينية من بينها القتل والاعتقال".

(الأناضول)

وأضاف الثوابتة، في كملة خلال مؤتمر عُقد على هامش الوقفة: "يجب العمل على توثيق الجرائم الإسرائيلية بما يُساند المؤسسات الحقوقية العاملة في هذا المجال بما يساهم في فضح فاشية الاحتلال".

وطالب المؤسسات الحقوقية الدولية بـ"العمل على نصرة الأطفال الفلسطينيين وحمايتهم".

بدورها، قالت أميرة شعث، في كلمة نيابة عن تجمّع المؤسسات الحقوقية المشاركة في الوقفة: "تأتي هذه المناسبة العالمية في ظل استمرار السياسية الإسرائيلية باعتقال الأطفال الفلسطينيين وتعريضهم للتعذيب النفسي والجسدي".

وأضافت: "ما زال الأطفال، كونهم الفئة الأكثر هشاشة في المجتمع، يدفعون ثمنا من حياتهم ونفسياتهم جرّاء الانتهاكات الإسرائيلية التي تنتهك حقوقهم".

وأوضحت "أن إسرائيل تتعمد استهداف الأطفال عبر أساليب مختلفة تُخالف فيها القانون الدولي".

(الأناضول)

ودعت المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الأطفال لـ"الحفاظ على كرامة الأطفال الفلسطينيين وحمايتهم من الانتهاكات الإسرائيلية".

كما طالبت الأمم المتحدة بإدراج "إسرائيل على قائمة العار التي تضم المنظّمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاع".

ويقبع داخل سجون الاحتلال الإسرائيلية، بحسب نادي الأسير الفلسطيني، نحو 160 طفلا، فيما أفادت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في أحدث بياناتها أن "40 طفلا استشهدوا بفعل الاعتداءات الإسرائيلية منذ عام 2022".

وكانت وزارة الأسرى في غزة قد قالت في بيان، السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي "اعتقل منذ عام 1967 ما يقارب 50 ألف طفل فلسطيني".