فصائل: العملية المزدوجة بالقدس نتاج لجرائم الاحتلال

باركت فصائل فلسطينية، اليوم الأربعاء، العملية التفجيرية المزدوجة التي وقعت في القدس المحتلة، وأدت لمقتل إسرائيلي وإصابة 14 بجروح متفاوتة، وأجمعت بأنها تأتي في سياق الرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

وقال الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، إن العملية تأتي في إطار الرد المستمر على اقتحام المسجد الأقصى وتهويده ومحاولات تقسيمه.

وأوضح القانوع في تصريح صحفي له، أن "عملية القدس هي نتاج جرائم الاحتلال والمستوطنين بحق الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى، وتؤكد من جديد وبالدليل القاطع أن الإرهاب الصهيوني لن يقابله إلا مزيد من العمليات البطولية بتنوع الوسائل ومختلف المناطق". وفق نص تصريحه.

وأضاف "الاحتلال يجني ثمن جرائمه وعدوانه بحق شعبنا والمسجد الأقصى، وهو ما حذرنا منه مرارا ألا يصمت شعبنا أمام ذلك، وسينفجر غضب الأقصى ويتدحرج في كل المناطق".

من جهتها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن "هذه العملية تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال، وأن الشعب الفلسطيني سيواصل الانتفاض دفاعا عن حقه".

وأكد خضر حبيب القيادي في الجهاد، إن المقاومة ستستمر حتى رحيل الاحتلال عن كامل التراب الفلسطينية.

من جهتها، أشادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بالعملية، التي قالت إنها "تأتي في إطار الرد المستمر على جرائم الاحتلال ومستوطنيه الإرهابيين بحق أبناء الشعب الفلسطيني". كما جاء في نص بيانها.

وقالت الجبهة الشعبية في بيانها إن "عدوان الاحتلال على مدننا وقرانا ومخيماتنا لن يواجه إلّا بمزيدٍ من الصمود والتصدي والاستبسال وبتوسيع مساحة الاشتباك في كل مكان من الأرض الفلسطينية، وما هذه الملحمية التي جسدها أبطال عرين الأسود وكتيبة بلاطة بتصديهم لاقتحامات العدو والعمليات البطولية في القدس هذا الصباح إلّا دلالة على تعاظم إرادة المقاومة في الرد على ارهاب العدو". بحسب نص البيان.

كما باركت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين العملية التي قالت إنها "تأتي ردا على جرائم الاحتلال وإرهابه المنظم المتواصل على الشعب الفلسطيني".

وقالت الجبهة: إجراءات الاحتلال وسياساته العدوانية لا يمكن إلا أن تواجه بالمقاومة وإدامة الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال في كافة المواقع والميادين.