اعتقالات بالضفة والقدس واشتباكات في جنين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق.

اعتقال 10 شبان من الضفة

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان، بينما بلغ عن اشتباكات مسلحة بين مجموعة من المقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة جبع قضاء جنين.

وأفاد نادي الأسير بمداهمة قوات الاحتلال مناطق مختلفة بالضفة تخللها تفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها، وذلك بعد إخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية واحتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال 10 شبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبع قضاء جنين، وقامت مجموعة من المقاومين بإطلاق النار صوب قوات الاحتلال التي اشتبكت معهم دون أن يبلغ عن إصابات، فيما اعتقلت القوات الشاب خالد السبق عقب اقتحام منزله في البلدة.

وداهمت قوات الاحتلال عدة بلدات في محافظة القدس، حيث اقتحمت حي كفر عقب شمال القدس، كما اعتقلت الأسير المحرر محمد عبد الهادي عدوان عقب اقتحام منزله في بلدة العيزرية.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عطا الله إسماعيل الطيطي عقب اقتحام منزله في مخيم الفوار، والأسير المحرر محمد شاهين من دورا، فيما قامت القوات باقتحام منزل الأسير المحرر ليث اللداوية.

ومن محافظة نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الشاب فادي أبو خلف من بلدة عصيرة القبلية، كما قامت القوات باقتحام بلدة عوريف جنوب نابلس.

واندلعت مواجهات عنيفة عقب اقتحام قوات الاحتلال حي عين منجد في مدينة رام الله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مؤمن أبو كاملة، والمحرر مجد عبد الله راضي، ومحمد سليمان غانم من بلدة عنبتا قضاء طولكرم.

مواجهات مع الاحتلال في سلواد وإغلاق مدخل دير أبو مشعل

واندلعت مواجهات ليلية مع قوات الاحتلال في بلدة سلواد، قضاء رام الله.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن جنود الاحتلال أطلقوا، خلال المواجهات، الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأغلقت قوات الاحتلال مدخل قرية دير أبو مشعل غرب رام الله، ونصبت حاجزا عسكريا على مدخل مدينة البيرة الشمالي، وفي محيط عدة قرى وبلدات في المحافظة، هي: النبي صالح، وعابود، وسلواد، ويبرود، وراس كركر، والطيبة، ودققت في هويات المواطنين وفتشت مركباتهم.

مستوطنون يعتدون على مواطن من المغير ويحتجزون مركبته

اعتدى مستوطنون في ساعات متأخرة من الليل على شاب من بلدة المغير شرق رام الله.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن مجموعة من المستوطنين اعتدت على مواطن بالضرب وهو في مركبته، واحتجزوا المركبة.

وأفادت المصادر ذاتها، أنه في وقت سابق اندلعت مواجهات في البلدة، عقب استشهد الشاب رائد غازي النعسان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.