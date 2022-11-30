  2. فلسطينيات
  3. أخبار

اعتقالات بالضفة والقدس واشتباكات في جنين

تاريخ النشر: 30/11/2022 - 08:19

اعتقالات بالضفة والقدس واشتباكات في جنين
مداهمات واقتحامات بالضفة (جيش الاحتلال)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق.

اعتقال 10 شبان من الضفة

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان، بينما بلغ عن اشتباكات مسلحة بين مجموعة من المقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة جبع قضاء جنين.

وأفاد نادي الأسير بمداهمة قوات الاحتلال مناطق مختلفة بالضفة تخللها تفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها، وذلك بعد إخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية واحتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال 10 شبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبع قضاء جنين، وقامت مجموعة من المقاومين بإطلاق النار صوب قوات الاحتلال التي اشتبكت معهم دون أن يبلغ عن إصابات، فيما اعتقلت القوات الشاب خالد السبق عقب اقتحام منزله في البلدة.

وداهمت قوات الاحتلال عدة بلدات في محافظة القدس، حيث اقتحمت حي كفر عقب شمال القدس، كما اعتقلت الأسير المحرر محمد عبد الهادي عدوان عقب اقتحام منزله في بلدة العيزرية.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عطا الله إسماعيل الطيطي عقب اقتحام منزله في مخيم الفوار، والأسير المحرر محمد شاهين من دورا، فيما قامت القوات باقتحام منزل الأسير المحرر ليث اللداوية.

ومن محافظة نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الشاب فادي أبو خلف من بلدة عصيرة القبلية، كما قامت القوات باقتحام بلدة عوريف جنوب نابلس.

واندلعت مواجهات عنيفة عقب اقتحام قوات الاحتلال حي عين منجد في مدينة رام الله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مؤمن أبو كاملة، والمحرر مجد عبد الله راضي، ومحمد سليمان غانم من بلدة عنبتا قضاء طولكرم.

مواجهات مع الاحتلال في سلواد وإغلاق مدخل دير أبو مشعل

واندلعت مواجهات ليلية مع قوات الاحتلال في بلدة سلواد، قضاء رام الله.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن جنود الاحتلال أطلقوا، خلال المواجهات، الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأغلقت قوات الاحتلال مدخل قرية دير أبو مشعل غرب رام الله، ونصبت حاجزا عسكريا على مدخل مدينة البيرة الشمالي، وفي محيط عدة قرى وبلدات في المحافظة، هي: النبي صالح، وعابود، وسلواد، ويبرود، وراس كركر، والطيبة، ودققت في هويات المواطنين وفتشت مركباتهم.

مستوطنون يعتدون على مواطن من المغير ويحتجزون مركبته

اعتدى مستوطنون في ساعات متأخرة من الليل على شاب من بلدة المغير شرق رام الله.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن مجموعة من المستوطنين اعتدت على مواطن بالضرب وهو في مركبته، واحتجزوا المركبة.

وأفادت المصادر ذاتها، أنه في وقت سابق اندلعت مواجهات في البلدة، عقب استشهد الشاب رائد غازي النعسان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

بودكاست عرب 48


حوارات

حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر
حوار مع د. نبيه بشير: الصهيونية الدينية وإقامة "دولة الشريعة" بين النهر والبحر

2022-11-26

حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"
حوار مع د. الهزيل | مطلوب رؤية إستراتيجية شاملة في مواجهة تحديات "الصهيونية الدينية"

2022-11-19

حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 
حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 

2022-11-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أربعة أيام على اختطاف الأسير المحرر الضرير أشرف خنفر من طولكرم
أربعة أيام على اختطاف الأسير المحرر الضرير أشرف خنفر من طولكرم

2022-11-30

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في المغير قرب رام الله
استشهاد شاب برصاص الاحتلال في المغير قرب رام الله

2022-11-29

تشييع الشهداء الثلاثة ببيت ريما وبيت أمر
تشييع الشهداء الثلاثة ببيت ريما وبيت أمر

2022-11-29

الأكثر قراءة

ثلاثة شهداء في بيت أمر وكفر عين بنيران الاحتلال

ثلاثة شهداء في بيت أمر وكفر عين بنيران الاحتلال

2022-11-29
الضفة الغربية: 4 شهداء خلال 12 ساعة

الضفة الغربية: 4 شهداء خلال 12 ساعة

2022-11-29
مباريات اليوم في مونديال قطر

مباريات اليوم في مونديال قطر

2022-11-29
حالة الطقس: أجواء غير مستقرة وأمطار متفرقة

حالة الطقس: أجواء غير مستقرة وأمطار متفرقة

2022-11-29
مونديال قطر: هولندا تحصد بطاقة تأهلها لثمن النهائي

مونديال قطر: هولندا تحصد بطاقة تأهلها لثمن النهائي

2022-11-29