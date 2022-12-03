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إصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال في أوصرين ومخيم قلنديا

تاريخ النشر: 03/12/2022 - 18:39

إصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال في أوصرين ومخيم قلنديا
(Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم، السبت، بحالات اختناق إثر مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أوصرين جنوب نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن المواجهات في بلدة أوصرين أسفرت عن 20 إصابة بينها 5 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و15 إصابة اختناقا بالغاز المسيل للدموع.

وجاء في التفاصيل، أن المواجهات اندلعت بالقرب من مدخل بلدة أوصرين المغلق منذ أشهر.

وكانت قوات الاحتلال قد أعدمت بدم بارد الشاب عمار مفلح من أوصرين، أثناء تواجده بالأمس في بلدة حوارة جنوب نابلس، وما زالت ترفض تسليم جثمانه.

وفي سياق متصل، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال المتمركزة على مشارف المخيم أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين خلال المواجهات، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وفي العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، اقتحمت آليات الاحتلال البلدة وانتشرت في أزقتها وحاراتها، وأوقفت المركبات والمارة ودققت في هوياتهم وأعاقت تحركهم في البلدة.

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