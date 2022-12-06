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إصابات برصاص الاحتلال الحي في البيرة

تاريخ النشر: 06/12/2022 - 17:37

إصابات برصاص الاحتلال الحي في البيرة
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين، مساء اليوم، الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الحي، في مواجهات اندلعت في وسط الضفة الغربية.

وقالت جمعية "الهلال الأحمر" الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها "تعاملت مع 3 إصابات بالرصاص الحي المتفجر (دمدم) خلال مواجهات في البيرة (وسط الضفة وملاصقة لرام الله)".

وأوضحت أن من بين الإصابات قاصرا يبلغ من العمر 14 عاما، مشيرة إلى أن جميع المصابين نقلوا إلى المستشفى، دون مزيد تفاصيل عن وضعهم الصحي.

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي قرب بوابة عسكرية على أطراف مدينة البيرة.

وأشار الشهود إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدم الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وعادة ما تندلع مواجهات في المكان، حيث يمر عدد من المواطنين وطلبة المدارس بالقرب من البوابة الإسرائيلية.

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#البيرة
#الاحتلال الإسرائيلي

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